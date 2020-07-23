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Galaxy Note 20有非5G版　採塑膠背蓋、S Pen還「降級」

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▲▼外傳Galaxy Note 20為了節省成本，因此採塑膠背蓋、S Pen還「降級」。（圖／翻攝自WinFuture)

▲外傳Galaxy Note 20為了節省成本，因此採塑膠背蓋、S Pen還「降級」。（圖／翻攝自WinFuture)

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子將於台灣時間8月5日晚上10點舉辦三星Galaxy Unpacked線上發表會，並預計將推出五款新品；只不過新品的相關消息不斷，外媒先前就曾指出，Galaxy Note 20將推出單純4G版本，而稍早有更進一步的消息指稱，非5G版的Galaxy Note 20為了要更降低成本，因此將採用塑料背蓋，且S Pen是降級版本。

綜合外點指出，Galaxy Note 20將擁有6.7吋AMOLED螢幕，不過僅支援60Hz的螢幕刷新率；且有可能捨棄三星多年來的曲面螢幕設計，而採用完全平坦的螢幕，不過為了不要與較高規格的Galaxy Note 20 Ultra相差太多，Galaxy Note 20仍有螢幕下指紋辨識功能。

且外傳Galaxy Note 20將會與Galaxy Note 20 Ultra一樣，支援xCloud串流Xbox主機遊戲。

不過，在機身設計方面，自Galaxy S6推出以來，三星旗艦機都採用玻璃背蓋，但是這次有可能為了降低成本，因此有傳言指稱Galaxy Note 20將改採塑料背蓋。

再者，Galaxy Note 20 Ultra所搭載的S Pen手寫筆延遲性降低到了9毫秒，但是Galaxy Note 20的S Pen卻「降級」，延遲性可能來到26毫秒。

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