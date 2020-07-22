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快訊／在發表會前夕　三星Galaxy Z Flip 5G搶先亮相

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▲▼Galaxy Z Flip 5G在三星發表會前搶先亮相。（圖／翻攝自三星官網）

▲Galaxy Z Flip 5G在三星發表會前搶先亮相。（圖／翻攝自三星官網）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子原本預計於台灣時間8月5日晚上10點舉辦三星Galaxy Unpacked線上發表會，且會推出五款新產品；不過，稍早三星電子就搶先亮相了最新5G摺疊手機Galaxy Z Flip 5G，希望藉由此一設備能將5G強大的網路連接力交付到人們手上。

根據官網顯示，Galaxy Z Flip 5G搭載了高通S865晶片，並載有5G行動平台；三星電子認為，如此一來不但能最大限度地發揮5G功能，還能透過改良的圖形渲染能力來提供更高效能的設備處理能力，並提供更清晰的圖像。

此款摺疊手機採用了6.7吋 FHD+ Dynamic AMOLED O極限摺疊螢幕，摺起後外面還會有一個1.1吋Super AMOLED小螢幕，機身重量為183克；Galaxy Z Flip 5G手機維持了Galaxy Z Flip原有的身形，三星電子認為，這將使得Galaxy Z Flip 5G成為最時尚、設計最為緊湊的5G設備之一。

這款摺疊手機將提供灰（Mystic Gray）與銅（Mystic Bronze）兩種顏色選擇，所有的顏色處理將包覆在玻璃當中，外表將透過霧化的處理方式，讓手機得已最大程度地減少沾染指紋的程度。

Galaxy Z Flip 5G預計於8/7開始在指定市場銷售，不過目前尚未能確定台灣是否為首發市場。

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