三星Galaxy Watch 3規格曝光！尺寸較上代小但螢幕更大

▲三星三星將於下個月推出新一代智慧手錶「Galaxy Watch 3」。圖為三星Galaxy Watch。（圖／取自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

外界預期，三星將於下個月推出新一代智慧手錶「Galaxy Watch 3」，稍早外媒進一步釋出錶款規格，預計不僅會有41mm、45mm兩種尺寸，更會推出不鏽鋼及鈦金屬兩種材質版本。

日前有報導透露，三星新一代智慧手錶將跳過2代，直接命名為「Galaxy Watch 3」，而其大略的規格也從聯邦通信委員會（FCC）的監管文件中曝光，不過稍早《SamMobile》發布了更完整個規格洩露。

Galaxy Watch 3將有41mm、45mm兩種尺寸，並提供不銹鋼及鈦金屬兩種版本。內有8GB內部儲存空間，支援LTE及GPS，具備IP68防水防塵標準，並獲美國軍規MIL-STD 810G耐用性認證。值得注意的是，雖然三星並未在Galaxy Watch Active及Galaxy Watch Active 2上採用物理旋轉錶圈，但此功能將於Galaxy Watch 3上回歸。

41mm的Galaxy Watch 3有著1.2吋螢幕，而45mm的螢幕尺寸則為1.4吋，兩者尺寸分別為45 x 46.2 x 11.1 mm及41 x 42.5 x 11.3 mm。雖然尺寸較初代略小，但螢幕卻更大，《SamMobile》推測，可能是物理旋轉錶圈的變得較初代更窄，為螢幕騰出了更多空間。從FCC得監管文件可以得知，Galaxy Watch 3將採用康寧推出的穿戴式設備專用的大猩猩玻璃DX覆蓋。

功能方面，Galaxy Watch 3配備的健康感測器將與Galaxy Watch Active 2非常相似，具備8個光電二極體來監測心率，並支援血壓檢測以及心電圖（ECG）功能。

Galaxy Watch 3的電池容量較初代略小，但與Galaxy Watch Active 2相同，41mm、45mm分別具備247mAh及340mAh電池。此外，Galaxy Watch 3將有著1GB RAM，並可運行Tizen OS 5.5。其他更進一步的軟體功能可能得待三星發表。

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