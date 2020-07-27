　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「泳池壓男童入水」被萬人痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰、郭世賢／桃園報導

中壢某游泳池25日下午發生一起戲水糾紛，新北瑞芳分局一名兩線三星陳姓警官遭控欺負孩童，將男童的頭往水裡壓，引發網友撻伐。不過，他稍早發千字文自清，他的2個孩子遭對方惡意欺負，他出面阻攔，不料男童重心不穩沉入水面，他立即將人拉起，一切皆有監視器畫面為證，只是全程不見對方家長，事後卻被曲解是壓男童入水，讓他感到委屈。

有女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她25日經過泳池兒童區，看見一名戴眼鏡男子掐住一名年幼男童的脖子，不停大喊「誰的小孩？」隨後將男童的頭往水裡壓，直到路人看不下去出面制止，將兩人拉開，才救了孩子一命。

女網友批評，眼鏡男不停怒吼，跟路人吵完才走回妻小身邊，讓她看了很傻眼，「自己的妻小就在旁邊，竟然對別人的孩子做出如此過分的事情。」她認為，眼鏡男不斷強調，男童不斷用水噴孩子的臉，「但你被水濺到臉，是不會換位子嗎？」

女網友PO文公審後，短短23分鐘就有1400名網友留言撻伐：「太差勁了吧！自己有小孩的人做出這樣的事」、「如果對我小孩這樣，我一定會扁他」、「 傻眼！居然把孩子頭按到水裡，嗆傷他是要負責嗎？」

▲▼桃園男掐住男童！怒吼「壓水裡」他狂掙扎…妻兒就在旁邊看。（圖／翻攝爆怨公社）

▲被壓到水裡的男童及其父親。（圖／爆怨公社）

不久後，「眼鏡男」身分遭起底是陳姓警官，而本人27日晚間也在「爆廢公社」發出千字文，試圖還原過程。他表示，當天他和6歲兒子、3歲女兒在泳池內休息，不料一名年約8歲的男童靠近表示「你們講話很吵」，隨後開始朝2個孩子潑水。

當時他感到莫名其妙，心想是孩子間戲水，未多加理會，怎料男童變本加厲，開始拿出長棍型水槍，不斷吸水朝2個孩子的面部射擊。他上前提醒男童，「要玩用潑水就好，不要用水槍射臉」，但男童當耳邊風，還拿水槍敲擊2個孩子。

陳姓警官說，他多次勸阻無果，試圖和孩子一起潑水反擊，怎料男童竟4次拿起浮板砸向他們。他忍無可忍，告訴男童「我們真的不想跟你玩了，請你離開」。怎料過了10秒，男童又拿起水槍朝他們3人的臉部射擊，導致女兒眼睛不適，讓他氣得大罵：「你太過分了，你不要走，你的父母親到底在哪！」

陳姓警官表示，當時他攔下男童，大聲詢問周遭誰是家長，但男童在水中一度重心不穩，全身進入水中大約1秒。他見狀，立刻將人拉起，並用手「提著」對方的脖子，持續大喊尋找家長，但周遭泳客見他大聲，紛紛指責他欺負孩子。他有理說不清，又找不到男童家長，只能轉身回去安慰2個孩子。

▲水槍射到眼鏡男...男童慘遭「掐脖按到水裡」3秒！竟還被告傷害　媽怒還原經過。（圖／網友投稿）

▲「眼鏡男」身分曝光，是瑞芳高階警官。（圖／網友投稿）

陳姓警官強調，當時他的確情緒失控，但上述種種都有監視器畫面為證，而且他「提著」男童的脖子有控制力道，事後男童的診斷證明書也能證明，「如果我要傷害他，也不會一直大喊詢問他的父母親到底在哪，所謂泳池壓童入水，這指控真的太沉重…」。

陳姓警官說，男童父親全程不在泳池邊照顧兒子，也未目睹過程，事後卻指控他「殺人未遂」。為了息事寧人，和解金一路從2000談到8000元，但男童父親不願意，即便看完監視器，仍堅持要提告，「我想澄清的是，本人擔任警務人員，秉持知法守法，決不會欺負弱小，若泳池業者願提供影帶，真相即可大白。」

瑞芳分局27日證實，文中的「眼鏡男」是分局內兩線三星警官，25日下午休假跟妻小到泳池玩耍，與民眾發生衝突。目前雙方說法有落差，也相互提告，但分局決不護短，也請陳姓警官配合調查，全案已經進入法律程序，後續將交由桃園市警局處理。

▼女網友在社團PO文描述目擊經過。（圖／爆怨公社）

▲▼桃園男掐住男童！怒吼「壓水裡」他狂掙扎…妻兒就在旁邊看。（圖／翻攝爆怨公社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「泳池壓男童入水」被痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重
退休師駕「百萬露營車」霸住20天　大雪山遊樂區停車格慘變營地
快訊／威力彩31.7億獎號出爐！一注中這7碼帶走「史上最高獎
威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　避稅撇步曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化大村變電所「電桶爆炸」　近1000用戶停電

「泳池壓男童入水」被萬人痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重

雲林離岸風力發電廠施工　工船、漁船「撂20艘」海上對峙！

彰化驚傳6.1地震震爆管線！　北斗路面「冒臭氣」…挖地2m搶修中

衛武營文化中心設計大改…荷蘭建築師追討服務費　文化部判賠1.28億元

西門驚傳襲胸！捲髮正妹等電梯遇狼爪…傻站原地看他落跑

萬華角頭「崛江町」黑槍恐嚇養生館　每店每月交1萬保護費...3煞落網

世上最遙遠的距離！　海巡署提醒：去海邊玩要記得「報案電話118」

打工少女遭逼口交「只能抱著倉鼠哭」　渣男竟辯：用錯誤方式表達愛意

在紅火案獲無罪確定　中信前法務長求刑事補償60萬

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

快訊／彰化大村變電所「電桶爆炸」　近1000用戶停電

「泳池壓男童入水」被萬人痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重

雲林離岸風力發電廠施工　工船、漁船「撂20艘」海上對峙！

彰化驚傳6.1地震震爆管線！　北斗路面「冒臭氣」…挖地2m搶修中

衛武營文化中心設計大改…荷蘭建築師追討服務費　文化部判賠1.28億元

西門驚傳襲胸！捲髮正妹等電梯遇狼爪…傻站原地看他落跑

萬華角頭「崛江町」黑槍恐嚇養生館　每店每月交1萬保護費...3煞落網

世上最遙遠的距離！　海巡署提醒：去海邊玩要記得「報案電話118」

打工少女遭逼口交「只能抱著倉鼠哭」　渣男竟辯：用錯誤方式表達愛意

在紅火案獲無罪確定　中信前法務長求刑事補償60萬

快訊／彰化大村變電所「電桶爆炸」　近1000用戶停電

3台舊式冷氣！她一看帳單嚇歪　網友透露：這夠我吹一年了！

唯一海選青少棒選手赴日留學計畫　第三屆報名啟動

後防疫時代防疫商品　創客自製USB迷你殺菌盒　

「泳池壓男童入水」被萬人痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重

下毒謀殺只是個開始！《翻供》追出驚人幕後　結局大反轉

快訊／川普身邊的白宮國安顧問　確診染新冠病毒！

運動後頭痛別輕忽！若伴隨5症狀快就醫...可能是腦出血

男神真的駕到！瘦子翻牌親回私訊...粉絲嗨翻：不是機器人吧？

開議了　桃園市議會召開臨時會、定期大會長達99天

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

即／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光

死前還傳輕生自拍！台南警陳屍家中

影／合歡山亂停擋出路！他嗆：停這有什麼不對？

載疑似確診患者　救護車國道起火

快訊／澎湖外海貨輪翻覆！兩岸聯合搜救中

教操作手機！友卻強壓硬上　她崩潰：口水好臭

門突然被打開　台中男只穿一條內褲猛遮

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

即／姐弟戀遭反對！台中男引燃信號火攻擊女方父母

新北女傳「吸吮片」狂撩人夫　正宮氣瘋：不要臉

更多熱門

相關新聞

深坑豆腐閱讀節起跑　借書送消費抵用券

深坑豆腐閱讀節起跑　借書送消費抵用券

圖書館也推振興！搭配三倍券啟用，新北市立圖書館深坑分館特別結合深坑老街上的店家，於「豆腐閱讀節」活動中推出超值的閱讀優惠方案，即日起至8月底前，只要到深坑分館借滿5本書，即可獲得消費抵用券一張，到老街消費滿100元便可現抵30元。

新北宗教行動服務　Kuso通靈少女短片

新北宗教行動服務　Kuso通靈少女短片

午後雷雨溪水暴漲　見3前兆離死亡最短剩5秒

午後雷雨溪水暴漲　見3前兆離死亡最短剩5秒

高雄警包庇電玩　重判16年定讞

高雄警包庇電玩　重判16年定讞

石門草里漁港打造垂釣天堂

石門草里漁港打造垂釣天堂

關鍵字：

泳池桃園中壢新北瑞芳警官

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

威力彩31億獎號出爐　史上最高獎金來了

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面