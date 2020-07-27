「泳池壓男童入水」被萬人痛罵　警官爸千字文告白：指控太沉重

記者柯沛辰、郭世賢／桃園報導

中壢某游泳池25日下午發生一起戲水糾紛，新北瑞芳分局一名兩線三星陳姓警官遭控欺負孩童，將男童的頭往水裡壓，引發網友撻伐。不過，他稍早發千字文自清，他的2個孩子遭對方惡意欺負，他出面阻攔，不料男童重心不穩沉入水面，他立即將人拉起，一切皆有監視器畫面為證，只是全程不見對方家長，事後卻被曲解是壓男童入水，讓他感到委屈。

有女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她25日經過泳池兒童區，看見一名戴眼鏡男子掐住一名年幼男童的脖子，不停大喊「誰的小孩？」隨後將男童的頭往水裡壓，直到路人看不下去出面制止，將兩人拉開，才救了孩子一命。

女網友批評，眼鏡男不停怒吼，跟路人吵完才走回妻小身邊，讓她看了很傻眼，「自己的妻小就在旁邊，竟然對別人的孩子做出如此過分的事情。」她認為，眼鏡男不斷強調，男童不斷用水噴孩子的臉，「但你被水濺到臉，是不會換位子嗎？」

女網友PO文公審後，短短23分鐘就有1400名網友留言撻伐：「太差勁了吧！自己有小孩的人做出這樣的事」、「如果對我小孩這樣，我一定會扁他」、「 傻眼！居然把孩子頭按到水裡，嗆傷他是要負責嗎？」

▲被壓到水裡的男童及其父親。（圖／爆怨公社）

不久後，「眼鏡男」身分遭起底是陳姓警官，而本人27日晚間也在「爆廢公社」發出千字文，試圖還原過程。他表示，當天他和6歲兒子、3歲女兒在泳池內休息，不料一名年約8歲的男童靠近表示「你們講話很吵」，隨後開始朝2個孩子潑水。

當時他感到莫名其妙，心想是孩子間戲水，未多加理會，怎料男童變本加厲，開始拿出長棍型水槍，不斷吸水朝2個孩子的面部射擊。他上前提醒男童，「要玩用潑水就好，不要用水槍射臉」，但男童當耳邊風，還拿水槍敲擊2個孩子。

陳姓警官說，他多次勸阻無果，試圖和孩子一起潑水反擊，怎料男童竟4次拿起浮板砸向他們。他忍無可忍，告訴男童「我們真的不想跟你玩了，請你離開」。怎料過了10秒，男童又拿起水槍朝他們3人的臉部射擊，導致女兒眼睛不適，讓他氣得大罵：「你太過分了，你不要走，你的父母親到底在哪！」

陳姓警官表示，當時他攔下男童，大聲詢問周遭誰是家長，但男童在水中一度重心不穩，全身進入水中大約1秒。他見狀，立刻將人拉起，並用手「提著」對方的脖子，持續大喊尋找家長，但周遭泳客見他大聲，紛紛指責他欺負孩子。他有理說不清，又找不到男童家長，只能轉身回去安慰2個孩子。

▲「眼鏡男」身分曝光，是瑞芳高階警官。（圖／網友投稿）

陳姓警官強調，當時他的確情緒失控，但上述種種都有監視器畫面為證，而且他「提著」男童的脖子有控制力道，事後男童的診斷證明書也能證明，「如果我要傷害他，也不會一直大喊詢問他的父母親到底在哪，所謂泳池壓童入水，這指控真的太沉重…」。

陳姓警官說，男童父親全程不在泳池邊照顧兒子，也未目睹過程，事後卻指控他「殺人未遂」。為了息事寧人，和解金一路從2000談到8000元，但男童父親不願意，即便看完監視器，仍堅持要提告，「我想澄清的是，本人擔任警務人員，秉持知法守法，決不會欺負弱小，若泳池業者願提供影帶，真相即可大白。」

瑞芳分局27日證實，文中的「眼鏡男」是分局內兩線三星警官，25日下午休假跟妻小到泳池玩耍，與民眾發生衝突。目前雙方說法有落差，也相互提告，但分局決不護短，也請陳姓警官配合調查，全案已經進入法律程序，後續將交由桃園市警局處理。

▼女網友在社團PO文描述目擊經過。（圖／爆怨公社）