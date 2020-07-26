▲ 北海夜金閃閃！石門草里漁港打造垂釣天堂，親子同樂嗨翻天。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「青春山海線嗨漁港−草里釣魚吧」，第一波草里釣魚吧活動26日正式推出，參加民眾攜家帶眷在涼爽的夏夜享受海風、釣魚、港邊聽音樂、逛市集以及歡樂炭烤，成功把草里漁港打造成屬於釣客及親子同樂的垂釣天堂，闔家歡樂盡享夜漁港好風光。

在海風的吹拂下，超過百位民眾共同參加夏日夜間親子釣魚，現場送出Apple iPhone 11、Switch《集合啦！動物森友會》特別版主機等大獎，十分歡樂！親子炭烤部分也有超過百組以上民眾共襄盛舉，並透過現場拍賣會添購魚貨。

▲ 夏夜享受海風、釣魚、港邊聽音樂、逛市集以及歡樂炭烤，成功把草里漁港打造成親子同樂的垂釣天堂。

現場也邀請草里在地表演及在新北市原Band大賞前三名團隊進行穿插演出，更特別邀請台灣魚拓大師嚴尚文老師於現場進行魚拓製作教學，結合胖卡市集進駐，讓現場民眾來現場有的吃又有的玩，共享難忘的夏日夜晚親子時光。

農業局長李玟表示，草里釣魚吧系列活動，將結合藝術觀光美學與垂釣天堂打造草里漁港全新形象，使漁港成為親子遊憩及年輕族群出遊的觀光亮點，並開創漁港夜經濟轉型契機，相信首日的活動成功將使後續的精彩系列活動更添光彩，相關系列活動網址：www.tsaoli-fishing.com.tw，專線：02-8521-5016，歡迎大家持續來草里漁港共襄盛舉。

「美麗最大的祕密」