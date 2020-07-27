▲ 新北推動宗教行動服務，Kuso通靈少女短片超吸睛。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局為推動優質宗教文化及輔導宗教團體正常運作，以行動服務方式，於各區開設研習課程，傾聽宗教團體的需求，以行動治理面對面解決宗教團體的困難。民政局特別推出Kuso短片，更參考台劇《通靈少女》劇情，搞笑演繹三名民眾到宮廟請求仙姑指點迷津的劇情，想要了解廟務運作及合法化等內容，歡迎有興趣的宗教團體可洽各區公所報名！

民政局長柯慶忠表示，截至目前為止共有三峽區等8場次已辦理完畢，總計參與人數近千人，宗教團體反饋相當支持，以往想參與研習課程，需要到市府上課，現在可就近至在地的各區公所上課，不但節省時間，藉由與各宗教團體參與討論，提供更即時的協助。

▲ 新北推動宗教行動服務，截至目前為止共有三峽區等8場次已辦理完畢，總計參與人數近千人。

宗教禮俗科科長賴小萍表示，民政局也參考台劇《通靈少女》劇情，特地拍攝宣傳短片，傳達廟務法令疑難與營運及稅務等各種疑問，市府將落實行動服務的精神，即時反應、即時解決。各場次的參與人數皆相當踴躍，後續尚有很多場次，歡迎有興趣的民眾可洽各區公所詢問課程時間，踴躍報名。

研習開設的課程皆與宗教團體的運作息息相關，例如講解辦理合法化過程中或召開信徒大會（董事會）時常遭遇之問題，以及房屋稅的徵收與減免等等，都是研習課程中宗教團體反應非常熱烈問題，現場也有市府各局處代表講師及區公所人員出席給予疑難的解決。

民政局長柯慶忠說，民政局秉持行動治理的精神，於2020年7月1日開始，自三峽區開始辦理宗教研習課程，總共規劃辦理27場次。藉由宗教研習走訪各區，透過各局處的參與，與各宗教團體代表座談，協助宗教團體迅速地找出最佳解決方案不但凝聚本市宗教信仰力量，也宣導市政推動事項，協助市政推展。

民政局表示，新北市宗教團體長年在公益慈善及社會教化事業上都有卓越貢獻，且宗教是穩定人心、讓社會祥和的重要力量。因應宗教業務日益更新，為了讓宗教團體瞭解宗教相關法令及熟悉內容，舉辦宗教研習，目前正在熱烈進行！

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