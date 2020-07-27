　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北推動宗教行動服務　Kuso通靈少女短片超吸睛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北推動宗教行動服務反應熱烈 Kuso通靈少女短片好吸睛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北推動宗教行動服務，Kuso通靈少女短片超吸睛。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局為推動優質宗教文化及輔導宗教團體正常運作，以行動服務方式，於各區開設研習課程，傾聽宗教團體的需求，以行動治理面對面解決宗教團體的困難。民政局特別推出Kuso短片，更參考台劇《通靈少女》劇情，搞笑演繹三名民眾到宮廟請求仙姑指點迷津的劇情，想要了解廟務運作及合法化等內容，歡迎有興趣的宗教團體可洽各區公所報名！

民政局長柯慶忠表示，截至目前為止共有三峽區等8場次已辦理完畢，總計參與人數近千人，宗教團體反饋相當支持，以往想參與研習課程，需要到市府上課，現在可就近至在地的各區公所上課，不但節省時間，藉由與各宗教團體參與討論，提供更即時的協助。

▲ 新北推動宗教行動服務反應熱烈 Kuso通靈少女短片好吸睛。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北推動宗教行動服務，截至目前為止共有三峽區等8場次已辦理完畢，總計參與人數近千人。

宗教禮俗科科長賴小萍表示，民政局也參考台劇《通靈少女》劇情，特地拍攝宣傳短片，傳達廟務法令疑難與營運及稅務等各種疑問，市府將落實行動服務的精神，即時反應、即時解決。各場次的參與人數皆相當踴躍，後續尚有很多場次，歡迎有興趣的民眾可洽各區公所詢問課程時間，踴躍報名。

研習開設的課程皆與宗教團體的運作息息相關，例如講解辦理合法化過程中或召開信徒大會（董事會）時常遭遇之問題，以及房屋稅的徵收與減免等等，都是研習課程中宗教團體反應非常熱烈問題，現場也有市府各局處代表講師及區公所人員出席給予疑難的解決。

民政局長柯慶忠說，民政局秉持行動治理的精神，於2020年7月1日開始，自三峽區開始辦理宗教研習課程，總共規劃辦理27場次。藉由宗教研習走訪各區，透過各局處的參與，與各宗教團體代表座談，協助宗教團體迅速地找出最佳解決方案不但凝聚本市宗教信仰力量，也宣導市政推動事項，協助市政推展。

民政局表示，新北市宗教團體長年在公益慈善及社會教化事業上都有卓越貢獻，且宗教是穩定人心、讓社會祥和的重要力量。因應宗教業務日益更新，為了讓宗教團體瞭解宗教相關法令及熟悉內容，舉辦宗教研習，目前正在熱烈進行！

「美麗最大的祕密」

ET快訊
快訊／來台泰國人返國確診　莊人祥回應了
快訊／新增4例境外移入　分別從這3國返台確診
1分鐘看完保命！午後雷雨溪水暴漲　見「3前兆」剩5秒跑
台積電市值破11兆　張忠謀2年前預言曝光
女同事上空傳「吸吮片」狂撩　人夫偷存檔…正宮氣瘋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦人從安養中心散步走失　萬巒警協助送回

圖書館推振興！深坑「豆腐閱讀節」起跑　借書送消費抵用券

新北推動宗教行動服務　Kuso通靈少女短片超吸睛

LINE Pay Money攜漫時光早午餐　力挺屏東玫瑰花農酪農

鼓聲撼翻天！花蓮「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」　8月1日震撼登場

花蓮最貴蚊子園區！鳯林環科零廠商進駐　縣府：突破限制活化

歷10餘年突破種種限制！花蓮市第一個原住民聚會所落成啟用

新竹火爆對決！機車騎士「脫褲修竿」校車司機…高清無碼曝光

快訊／慢飛天使小慧找到了！搭錯車失蹤2天　又餓又累現身豐原超商

雲林流動藝術饗宴　浪漫濕地嫣紅夕陽+音樂薰陶...遊客驚艷

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

婦人從安養中心散步走失　萬巒警協助送回

圖書館推振興！深坑「豆腐閱讀節」起跑　借書送消費抵用券

新北推動宗教行動服務　Kuso通靈少女短片超吸睛

LINE Pay Money攜漫時光早午餐　力挺屏東玫瑰花農酪農

鼓聲撼翻天！花蓮「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」　8月1日震撼登場

花蓮最貴蚊子園區！鳯林環科零廠商進駐　縣府：突破限制活化

歷10餘年突破種種限制！花蓮市第一個原住民聚會所落成啟用

新竹火爆對決！機車騎士「脫褲修竿」校車司機…高清無碼曝光

快訊／慢飛天使小慧找到了！搭錯車失蹤2天　又餓又累現身豐原超商

雲林流動藝術饗宴　浪漫濕地嫣紅夕陽+音樂薰陶...遊客驚艷

婦人從安養中心散步走失　萬巒警協助送回

拿看房當藉口！租客預謀「狠殺女房東」...他顫抖：一開門就有陰森感

運砂船澎湖海域翻覆4死4失蹤　兩岸海空同步搜救

移工返泰確診　莊人祥：同公司還有8泰籍、先針對同住者做隔離

受台積電激勵！台指期大漲353點　分析師：明天有望再攻高

抽金門四日旅、烤雞一年份　聯合51家餐廳天母美食祭開跑了

脫北者帶病毒游回北韓　江華島一帶發現被遺棄背包

西班牙被爆實際死亡人數「飆破4萬」！　比官方統計多6成

大S驚吐「一生弟弟我就斷氣了」！　女兒收到求救訊號…將她從鬼門關拉出

連5日破百確診！香港全日禁堂食　5000餐廳恐倒閉「血虧190億」

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

失蹤2天　慢飛天使小慧找到了

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

石門草里漁港打造垂釣天堂

台1線通霄段車禍　2車3人全送醫

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

領走20億威力彩！台南中年男身分曝光

桃市確診　第3例本土登革熱個案　

龍蝦洞潛水客體力不支　呼救命藍鯨號秒救援

台中「香蕉新樂園」重新開幕

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用

特教中心冷氣壞了　老闆一舉動暖哭千人

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

桃園多元族群文化交流　趣說「新」語

更多熱門

相關新聞

午後雷雨溪水暴漲　見3前兆離死亡最短剩5秒

午後雷雨溪水暴漲　見3前兆離死亡最短剩5秒

夏日炎熱，加上疫情過後暑假報復性出遊，新北市民經常到溪邊玩水，但連日午後雷陣雨瞬間溪水暴漲，三峽大豹溪25日下午就傳出23人因此受困，26日也是負責守望的消防隊員提醒即時上岸，才沒有遊客被沖走，新北市消防局也提醒民眾溪水暴漲前有「齊頭水」、「水面混濁」、及「水流加速」等3預兆，一發現就要立即上岸，避免發生難以挽回的悲劇。

石門草里漁港打造垂釣天堂

石門草里漁港打造垂釣天堂

新北捷運站天降「火花瀑布」　騎士急剎保命

新北捷運站天降「火花瀑布」　騎士急剎保命

山佳四號道路銜接堤外便道工程

山佳四號道路銜接堤外便道工程

新北推多元綠竹筍加工品

新北推多元綠竹筍加工品

關鍵字：

新北宗教輔導文化

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面