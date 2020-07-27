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社會 社會焦點 保障人權

1分鐘影片看完保命！午後雷雨溪水暴漲　見「3前兆」離死亡最短剩5秒

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記者陳豐德／新北報導

夏日炎熱，加上疫情過後暑假報復性出遊，新北市民經常到溪邊玩水，但連日午後雷陣雨瞬間溪水暴漲，三峽大豹溪25日下午就傳出23人因此受困，26日也是負責守望的消防隊員提醒即時上岸，才沒有遊客被沖走，新北市消防局也提醒民眾溪水暴漲前有「齊頭水」、「水面混濁」、及「水流加速」等3預兆，一發現就要立即上岸，避免發生難以挽回的悲劇。

新北市三峽大豹溪、北勢溪及南勢溪到了夏天戲水遊客眾多，但這些地方也被認定為三大危險溪流河域，只要下大雨瞬間溪水暴漲，沒有反應過來的民眾就會被洪水瞬間捲走。25日下午在大豹溪下游蟾蜍谷沿岸，就有19大4小因溪水暴漲受困在對岸，沒有道路能通行，好險駐點消防隊員及當地業者從山壁開闢道路，才順利脫困。

▼大豹溪午後雷雨溪水暴漲，23人不及逃生受困對岸。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼大豹溪午後雷雨溪水暴漲，23人不及逃生受困對岸。（圖／記者陳豐德翻攝）

溪水暴漲就在5到10秒間，怕意外發生，新北消防局呼籲民眾記下各溪流的暴漲前兆。北勢溪流域，在暴漲前會出現「齊頭水」，也就是平緩的溪流中出現一波「同等速度水流」，且後方溪水顏色混濁，就表示暴漲的強勁水流將至，如果你尚站在溪中或靠近岸邊，就只剩下不到10秒的時間可以逃生。

而像是大豹溪，就有民眾拍下暴漲經過，由於河域不同，雖然沒有齊頭水，但溪水逐漸變得混濁，不到1分鐘後溪水就暴漲；此外還有水流異常加速，也是溪水暴漲的徵兆，遇到這些狀況時什麼都不要拿，看準撤離路線後趕快離開水域才能保命。

網友看完保命技巧後留言說「永遠忘不了八掌溪事件」、「有次颱風過後幾天去三峽那玩溪水，才知道消防人員會駐點提醒能不能下水，真的很感心」、「 昨天在現場，水來的又快又急」、「還是那句老話，既然是危險水域就不應該開放或設立駐點站，主管機關都不想管了，消防單位幹嘛老是幫別人擦屁股」。

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