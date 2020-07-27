圖書館推振興！深坑「豆腐閱讀節」起跑　借書送消費抵用券

▲ 一年一度的深坑「豆腐閱讀節」活動正式展開，搭配振興券上路。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

圖書館也推振興！搭配三倍券啟用，新北市立圖書館深坑分館特別結合深坑老街上的店家，於「豆腐閱讀節」活動中推出超值的閱讀優惠方案，並特別cosplay「財神爺」到老街上發送消費抵用券，邀民眾看好書，也可以享優惠。即日起至8月底前，只要到深坑分館借滿5本書，即可獲得消費抵用券一張，到老街消費滿100元便可現抵30元。

一年一度的深坑「豆腐閱讀節」正式展開，搭配振興券上路，圖書館特別結合深坑老街30餘間店家，推出閱讀優惠專案，只要借書便可享有在老街消費百元現抵30元的折價好康。深坑分館共準備了500張的消費抵用券，使用期限至12月底止。

▲ 新北市圖永和分館與當地20餘家韓國街商家合作，借書便可獲得韓國街消費抵用卷。

另外，永和分館也與當地20餘家韓國街商家合作，8月1日、2日兩天，只要到永和分館借5本書，便可獲得30元的韓國街消費抵用卷一張，憑卷到指定商家消費滿50元便可抵用，現賺30元，或者可以免費兌換市價49元的商品，限量100張，送完為止。

新北市立圖書館館長王錦華表示，疫情期間許多商業活動減緩，暑假是親子出遊的旺季，為了鼓勵大家利用暑假期間多閱讀好書，同時響應政府推行振興三倍券政策，一同振興經濟，圖書館特別與在地商家合作，推出閱讀加碼優惠，讓大家增長知識還能省荷包，一舉兩得！

相關活動訊息請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢。

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