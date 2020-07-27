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高雄高階警官包庇電玩業者收賄572萬　重判16年定讞

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲高雄市警局高階警官涉貪，判刑16年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市三民第二分局前局長李世昌，收受電玩業者賄賂1144萬元，遭判刑6年4月定讞，已入監執行。而他還咬出前部屬、2線3星的高階警官林振宏也共同收賄、均分賄賂，檢方對林男追加起訴。一二審均重判他有期徒刑16年、褫奪公權6年，案經上訴，最高法院審理後，駁回林振宏上訴定讞。

本案源於2015年10月間，高市警局爆發員警集體包庇賭博電玩業者弊案，檢調單位3年來執行多次搜索。其中涉案官階最高的三線一星、三民二分局前分局長李世昌，在2010年12月至2013年1月間擔任高雄市警局行政科專勤組長，透過白手套向業者收受賄賂，並在排班取締賭博電玩時，放水不排臨檢或洩漏臨檢時間。

檢調單位清查，李世昌按月收受30家賭博電玩業的賄賂，賄賂金額分別為40萬元至80餘萬元不等，前後共計21次，金額高達1144萬元。其中李世昌將半數的賄賂收為己用，其餘賄款分給時任專勤組副組長（警務正）林振宏，林振宏分得賄賂572萬元。

李世昌涉案部分，最高法院去年2月間認定他收賄21次，總計572萬元，最後自為判決，將他判刑6年4月、褫奪公權2年定讞。李世昌入監服刑。至於林振宏涉案部分，始終否認犯罪，還辯稱「李世昌自己收錢，怎會再給我？這些都有通聯記錄，但他為保護給小三的錢，才故意誣陷說是給我。」

一二審均不採信，根據扣案的相關證據以及證人的供詞，均認定林振宏收賄，一二審也都重判他有期徒刑16年、褫奪公權6年。全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。

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