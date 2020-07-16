▲ 搶攻三倍券旅遊商機，新北推「北海夜金閃閃」漁火光雕夜焢窯。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假還不曉得要去哪裡的朋友有福了，新北市政府農業局推出「北海夜金閃閃」系列活動，在夜間舉辦夜釣、演唱會、光雕及甘藷焢窯，讓夜晚的北海岸閃亮耀眼光芒，歡迎各位朋友一同前來，體驗最熱情的北海岸仲夏夜風光。

農業局指出，北海夜金閃閃系列活動，從7月底至8月底每週夜晚都有精彩活動，淡水漁人碼頭有免費的各式遊樂設施，七夕情人節煙火秀及爵士樂演奏會。於富基漁港辦理北海岸時尚藝術季，首次漁港推出時裝秀。

農業局表示，草里漁港辦理「草里釣魚吧」，在漁港港區以輕鬆的模式營造吧檯氛圍，並舉行夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤及音樂會，以及「釣魚天堂藝響節」，將舉辦垂釣競賽及拍賣會，並辦理一夜干DIY活動、親子炭烤及夜遊。

▲ 北海岸地區擁有豐富農漁特產及自然景觀，自然、人文資源不輸國內外任何地區。

農業局說，若是喜愛藝術的市民朋友，市府也特別與朱銘美術館合作，於8月期間舉辦「北海夜金閃閃－光和作用」系列展覽，8月1日將在朱銘美術館舉辦開幕，當天下午6點起市民朋友可以攜帶食物到朱銘美術館太極廣場參加野餐活動，美味便當搭配精緻的光雕藝術，讓朱銘美術館變身新北最大藝術公園。

另外，展覽期間在朱銘美術館、中角灣沙灘、魚路古道及櫻花公園等4處將規劃光影裝置與自然環境及地景的藝術展出，日夜各有不同風情，而每週六晚上7點到9點在櫻花公園、中角灣及朱銘美術館內也有沉浸式光雕展演，將純樸金山渲染上朱銘美術館的藝術氣息，歡迎市民朋友一同共襄盛舉。

另外，8月底新北健康三寶甘藷產季到來，這次市府選在夜間舉辦甘藷焢窯，讓大家避開炎熱的太陽，各位市民朋友可以邊吹著夜晚涼涼的微風，邊品嚐美味焢窯甘藷，當天也邀請到當地農友擺攤展售新鮮農漁產品，讓各位把最新鮮的美味農業帶回家。

副市長吳明機表示，北海岸地區擁有豐富農漁特產及自然景觀，還有聞名世界的朱銘美術館，自然、人文資源不輸國內外任何地區，歡迎大家暑假來北海岸使用振興券體驗夜經濟，未來新北市政府也將持續努力發展各地區特色，深化各地區整體發展，推動信心經濟。

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