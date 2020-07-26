新北捷運站施工天降「電焊火花瀑布」　騎士嚇歪急剎保命

記者陳豐德／新北報導

有一名機車騎士25日深夜11時許，騎車從三峽要返回板橋住家，經過板橋龍埔路的捷運三鶯線「籠埔站」時，突然施工中的火花瀑布從天而降，嚇得他趕緊剎車閃躲，好險沒有受傷；新北市捷運局表示，經調查確認現場的施工包商有疏失，將立即與包商解約，後續會依合約進行裁罰。

▲三鶯線捷運籠埔站夜間施工時灑落電焊火花瀑布，騎士嚇壞急剎保命。（圖／翻攝自爆料公社）



有民眾將騎士的行車紀錄器PO到臉書社團「爆料公社」，直批「這捷運施工是要害人嗎？」畫面中另名騎士經過後，從天空中就降下一陣電焊火花，宛如瀑布一般，如若碰到皮膚恐怕會被高溫嚴重灼傷，好險事主趕緊剎車才沒衝向這看似燦爛卻危險的瀑布。

民眾看到後留言批評「監工都要再現場，沒有監工？」、「陪你去看流星雨落在那地球上」、「沒有按照SOP。焊接下方要鋪設防火毯」、「 需要這麼刺激嗎......噴到很燙吧」、「旁邊有穿反光的工作人員」、「這種施工品質太糟糕，遲早出問題」、「神探市長可能忙選舉，捷運局螺絲很鬆」。

對此新北是捷運局回覆，經查是捷運三鶯線龍埔路LB05 車站鋼構電焊作業火花飛濺，廠商未徹底做好防火措施及施工交維，捷運局已馬上在今日請此工班出場，並依合約規定罰處（最高可罰8萬5千元），並會對新的電焊工班辦理教育訓練，造成騎士的驚慌深感抱歉，捷運局會再加強工地管理，以維用路人安全。

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