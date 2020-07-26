桃園市確診第3例本土登革熱個案　為第2例個案住家同里居民

▲衛生局查看積水容器。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市確診第3例本土登革熱病例，為桃園區長安里60多歲男性，亦為該里第2名確診個案，該個案7月20日晚間出現膝蓋痠痛、21日則有發燒及全身痠痛症狀，至診所就醫診斷為流感，因症狀未改善，22日及24日兩度至醫院就診，個案於25日再至醫院就醫並主動告知醫師，居住地附近有登革熱確診個案，經醫院通報及採檢後確診。

▲衛生局進行住家及活動地點噴藥防治作業。（圖／衛生局提供）

衛生局指出，第3例個案近期無國外旅遊史，平日活動地點以桃園區住家及蘆竹區老家為主，因其住家與第2例個案鄰近，研判為社區感染群聚事件；衛生局及環保局緊急動員159人次，針對個案住家執行方圓50公尺孳生源清除、家戶訪視及家戶內外化學防治噴藥作業，外圍環境更擴大至300公尺。

▲衛生局查看積水容器。▼進行住家及活動地點噴藥防治作業。（圖／衛生局提供）



在里長、鄰長及社區居民的協助與配合下，共計清除155個積水容器(其中9個為陽性容器)，完成家戶化學防治噴藥137戶；另因長安里已有2例確診個案，衛生局亦持續設置社區篩檢站，積極主動篩檢，以及早發現社區不顯性感染者，避免疫情擴散。

衛生局指出，近期天氣炎熱，為病媒蚊活躍季節，民眾平時應做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床，若民眾經衛生單位通知仍不清除環境積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條規定處以新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

另呼籲民眾近期如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師診斷及治療，也方便衛生單位及早進行相關防治措施。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線 03-3363270洽詢。

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