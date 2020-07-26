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陸衛健委主任帶隊「連夜前往大連」　力拚4天全面普篩

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▲▼大陸國家衛健委主任馬曉偉24日晚間帶隊趕赴大連 。（圖／翻攝北京日報）

▲遼寧省大連市爆發群聚感染。（圖／翻攝中新網）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸遼寧省大連市爆發新冠病毒聚集性感染，其傳染鏈已蔓延至三省八地。總計，遼寧省25日單日新增13例本土新冠肺炎確診病例中，光大連本地就有12例，這12人都是凱洋世界海鮮公司員工，官方也隨即通報移動軌跡，提醒當地民眾注意自身狀況。

微信公眾號《大連發布》26日曝光12名確診患者移動軌跡，12人中，有11人都是「普通型」確診，僅有一人是「輕型」確診。此人是現年39歲的萬姓男子，7月22日作為確診病例的密切接觸者進行核酸檢測，大連市疾控中心新冠病毒核酸檢測陽性。

遼寧省專家組25日復核為確診病例（輕型），目前病情穩定，在定點醫院隔離治療，並對排查到的密切接觸者正在實施集中隔離醫學觀察。

▲▼大陸國家衛健委主任馬曉偉24日晚間帶隊趕赴大連 。（圖／翻攝北京日報）

▲大陸國家衛健委主任馬曉偉。（圖／翻攝北京日報）

《天津廣播》報導，大連聚集性疫情傳染鏈已經再次延長，目前至少蔓延三省八地，除大連外，遼寧省鐵嶺市出現關聯確診病例，吉林長春市，四平市梨樹縣和伊通滿族自治縣，黑龍江海倫市和鶴崗市，遼寧省鞍山市均出現大連輸入的無症狀感染者。

大連市新冠肺炎工作指揮部指出，大連灣街道的聚集性疫情「突如其來」，直接影響全市人民的身體健康和生命安全，也關係經濟社會的健康發展，為阻斷疫情傳播渠道，即日起全面開展核酸檢測工作。遼寧省政府則宣布，即日起對來自大連市中、高風險地區的人員，一律實行14天集中醫學觀察，並在隔離期末進行2次核酸檢測(間隔24小時)。

▲▼大陸國家衛健委主任馬曉偉24日晚間帶隊趕赴大連 。（圖／翻攝北京日報）

▲大陸國家衛健委公布馬曉偉帶隊前往大連。（圖／翻攝北京日報）

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