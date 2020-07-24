沒在怕確診！14歲病童「竟遭保全爬床壞壞」　果真中獎感染…隔離所→皮肉所

▲印度最大隔離點傳出14歲少女遭性侵。（圖／示意圖／123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情肆虐全球，印度確診人數日前達到123萬餘人、死亡病例29861人，面對疫情的嚴峻，印度政府立即著手進行修建大型隔離治療點，然而卻還是在此爆出，醫療人員、看守人員利用職務之便，竟趁病患虛弱狀態下性侵，醜聞紛飛。

根據《印度斯坦時報》報導，印度的查塔普爾（Chhatarpur）一間擁有1萬張床位的新冠肺炎護理中心，可以稱得上是印度最大的疫情收容所。一名看守的站崗男子竟對一名正在接受治療的14歲少女進行性侵，且當時少女還在被治療的狀態，男子卻冒著被感染的風險，堅持要逞慾。

▲印度隔離所、醫院治安亮紅燈。（圖／路透社）

事件爆發後，少女立即被轉院，而遭到下手的變態男子也確診感染新冠肺炎，並且同樣被轉介到另外一間醫院，當地警方表示，等待男子復原之後，將要面臨性侵罪的審判。

另外，同樣在印度也爆出一名30歲的醫師，在阿里加爾的一間醫院對一名新冠肺炎的女病患性侵，且利用「治療」當作藉口，食髓知味的性侵2次。直到該名女病患投訴，指控醫師對她性侵，當地警方立刻派一組警察小處前往逮捕該名醫師。

面對新冠疫情的狀態，印度政府政策趕不上傳染速度，醫療體系面臨考驗之下，醫院、隔離所的治安也跟著亮起紅燈。

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