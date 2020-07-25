「動滋券」明日最後一天登記　教育部CUE邊緣126們：錯過不再

▲動滋券明日登記最後一天。（圖／翻攝教育部臉書）

記者崔至雲／台北報導

教育部體育署推出「動滋券」明（26日）登記最後一天，教育部臉書今日也提醒民眾，「登記時間即將截止，只到明天，錯過不再，要抽要快！」由於先前「藝Fun券」抽籤身分證字號尾數1、2、6的民眾沒中被笑稱邊緣人，這次教育部也特地製作圖片向他們喊話。

體育署表示，「動滋網」目前有超過1千家的合作業者登錄成功，數量持續增加中，預計8月1日起就可以收受中籤民眾以QR Code使用「動滋券」消費。前往運動場館運動、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，皆可使用。

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教育部小編在網路上說，「曾經有一份好用的動滋券在我面前，我沒有珍惜，等到登記結束了，才後悔莫及，人世間最痛苦的事莫過於此。如果上天能夠給我一個再來一次的機會，我會抽好抽滿。」

小編也提醒，各位沒中農遊券、藝fun券的朋友，千萬不要再錯過動滋券！登記時間即將截止，只到明天，錯過不再，要抽要快！前往動滋網，點選「我要登記」，填完基本資料，點選「進行登記」即登記完成。

體育署預定7月28日下午3時30分假「2020臺灣運動產業博覽會」電競館(松山文創園區多功能展演廳)，在律師公證下進行公開抽籤，並將邀請我國參加東京奧運的黃金計畫選手出席動滋券抽籤儀式。