遊客爆量+恐怖大塞車！溪頭「以價制量」　停車費8月1日喊漲

▲南投溪頭為解決嚴重塞車，將調漲停車費以價制量。（圖／竹山警分局提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，中部熱門觀光景點南投溪頭湧入大量旅遊人潮，台大實驗林管處盼「以價制量」，公告8月1日起，溪頭自然教育園區停車費，從原本不分大小車輛都100元調漲，大型車調為150元，小型車調為120元；機車部分也從原本的30元調高為35元，希望能解決遊客過多及塞車問題。

南投溪頭自然教育園區因山林生態豐富，加上位居中高海拔，氣溫涼爽，空氣清新，成為民眾上山避暑踏青的最佳景點之一。今年因為發生新冠肺炎，中央政府在疫情趨緩後，鼓勵民眾外出踏青，而原本就熱門的溪頭就成了首選。除了造成沿路大塞車，甚至讓園區遊客大爆滿，入園人數幾乎都達到7、8千人。今天上午才9點，停車場1500個停車格就被停滿，一位難求。

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▲溪頭自然教育園區。（圖／南投縣政府提供）

▲民眾日前在溪頭亂砍竹私搭休憩竹棚寮舍，林管處祭重罰。（圖／台大林管處提供）

台大實驗林管處表示，3年前就因為銀髮族常在園區內隨意躺下、烹煮食物等亂象，打算祭出「以價制量」，也就是將65歲長者門票從原本10元漲到80元，卻引發民眾反彈而作罷。如今又出現亂象，只好先從停車費調漲來控管，維持園區參觀品質。

林管處也說，目前已就入園購票、停車場收費等進行電子化替代傳統人工作業，藉此縮短遊客排隊等候。今天至本月31日止，民眾下午3點後入園，持全票及優待票的遊客都享有5折優惠。也呼籲遊客溪頭腹地有限，最好能分散前來遊玩的時段，才可免於陷入車陣之苦。

・蠟黃、抗老都能搞定

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