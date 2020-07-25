台中后里民宅火災！沙發起火「1大2小」受困屋內　1樓濃煙狂上竄

▲台中市后里區民宅火警，疑1樓沙發起火燃燒。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市后里區25日上午5時許發生火警，富春路一處民宅疑1樓沙發起火燃燒，頓時濃煙四起，有1名大人及2名小孩分別受困2、3樓，消防局派遣后里、豐原、外埔等分隊前往灌救，消防人員到場順利將3人救出，並迅速將火勢撲滅，幸3人均未有傷勢不須送醫。詳細起火原因將由火調及警方釐清調查。

台中市消防局25日上午5時57分獲報，稱后里區富春路一處民宅發生火警，有3名民眾受困建築2、3樓，且1樓不斷有濃煙往上竄，即派遣后里、豐原、外埔等分隊及第五大隊，出動10車共27人前往搶救。

據了解，在消防人員前往途中，附近住戶以滅火器協助滅火，位於2樓的大人得以脫困，但仍有2名小孩受困3樓，因濃煙四竄難以自行救援，情況一度危急；消防人員到場知悉情況後，衝往3樓進行搜救，順利將2名小孩救出，隨即灑水灌救，並於6時11分許將火撲滅。經查，起火點疑為1樓沙發起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因由火調及警方進行後續調查。

▲▼2名小孩受困3樓，濃煙四起一度情況危急。

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