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闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　女上網討拍嗆「欺負台北人」遭酸爆

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記者李忠憲／台中報導

王姓女子22日晚間騎機車「未戴安全帽闖紅燈」遭台中男警攔查開單，她竟上網爆料員警「斜插攔車害她摔倒」、「台北人好欺負」討拍。結果，她除遭網友酸爆「不要丟台北人的臉好嗎？妳不要臉我們要」等語後秒刪文，從畫面更可看出女子根本是自導自演，更證實她不是台北人，警方也依法開罰。

▲▼女子違規遭警攔下自摔，竟PO網罵警方執法過當。（圖／民眾提供）

▲女子違規遭警攔下自摔，竟PO網罵警方執法過當，事後刪文。（圖／民眾提供）

33歲王姓女子在臉書《爆料公社》發文指控，台中第二警分局育才派出所「警方執法過當！」她控訴，事發在22日晚間11點左右，「今天就算我闖紅燈未帶安全帽！他（警察）也不能突然插過來要我停車。他說他有鳴笛，但根本沒有，他突然斜「叉」（應為「插」）害我連車摔倒在地。』她很生氣，非常生氣，真的非常非常生氣！直指「台北人好欺負嗎？」

▲▼女子違規遭警攔下自摔，竟PO網罵警方執法過當。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子PO網罵警方執法過當，遭網友圍剿後刪文。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子違規遭警攔下自摔，竟PO網罵警方執法過當。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女子違規遭警攔下自摔，竟PO網罵警方執法過當。（圖／翻攝爆料公社）

結果，文一出立刻遭網友圍剿，短短20分鐘就直逼4千則留言，網友直罵「闖紅燈就閉嘴不要害人 至於沒帶安全帽 你要怎麼撞都可以就是不要撞到我」、「標準千錯萬錯別人的錯，還牽拖全部的台北人，笑鼠」「警察大人都在嘆氣了，不知道說什麼好，無言～」。

王女隨即刪文並關閉臉書，但PO文仍遭爆料公社放上官方網站，繼續遭網友酸。有人說，「不要丟台北人的臉好嗎？妳不要臉我們要阿」、「不要牽拖台北人，就算是外星人也要乖乖繳罰單！」、「八成是台北縣人～」、「台北： 這個我們不收喔」，更有人酸說，「不管它嗑了什麼，拜託給我一份一樣的。」

▲▼女子違規遭警攔下自摔，竟PO網罵警方執法過當。（圖／民眾提供）

▲▼女子騎車未戴安全帽闖紅燈過程，遭監視器拍下。（圖／民眾提供）

▲▼女子違規遭警攔下自摔，竟PO網罵警方執法過當。（圖／民眾提供）

第二分局也立刻公布事發當時的監視器及密錄器畫面澄清，畫面中可看出，員警看到王女闖紅燈又沒戴安全帽，立刻亮警燈、鳴警笛攔下她，結果王女停下後沒與警車碰撞，竟緩慢往右倒下去。

第二分局表示，方員巡邏經過北屯路與梅亭街口時，看見女子騎機車未戴安全帽及闖紅燈，依法鳴笛並攔停。該名女子見員警攔查，突然剎車停下機車，惟該女疑似忘了將雙腳從腳踏墊放下，致使機車突然倒下，女子並未受傷。該名女子違規事實明確，警方依法舉發未戴安全帽及闖紅燈之交通違規，並呼籲，行車應遵守交通規則，任意違規會造成其他用路人之危害及使個人造成意外事故。

各國料理、牛排海鮮、哈根達斯冰淇淋通通有

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