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開箱全國最美夜市！走進「富地市場」如到了日本　網美狂衝成打卡新景點

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▲▼位於一中商圈的富地市場既是夜市也是藝術市集，成為網美打卡新興景點。（圖／翻攝富地市場臉書）

▲位於一中商圈的富地市場濃濃日本味，已成為網美打卡新興景點。（圖／翻攝富地市場臉書）

記者李忠憲／台中報導

是夜市也是藝術市集！台中一中商圈「富地市場 FoodieMarket」日前開幕，堪稱全國最美夜市！夜市以日本「深夜食堂」發想打造日式舞台街景，讓民眾宛如置身日本，白天有固定藝術市集，夜間則是獨特的隱藏版夜市小吃與美食，開幕至今已成新興網美打卡地點，民眾可別錯過。

台中全新型態夜市「富地市場 FoodieMarket」上週在一中商圈熱鬧登場，立刻吸引許多民眾到場。富地市場主打以傳統夜市結合市集文創，讓民眾不管是午後或夜晚，都能品嘗特色美食，逛累還可在用餐區歇息，或前往貨櫃藝廊欣賞藝術家作品，享受悠閒時光，還能與三五好友悠閒小酌逛市集，成為台中民眾夜晚新選擇。

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▲▼位於一中商圈的富地市場既是夜市也是藝術市集，成為網美打卡新興景點。（圖／業者提供）

▲▼富地市場以日本深夜食堂發想打造，現場濃濃日本味。（圖／業者提供）

▲▼位於一中商圈的富地市場既是夜市也是藝術市集，成為網美打卡新興景點。（圖／業者提供）

富地市場主辦單位紅點文旅創辦人、台中知名審計新村、地表最潮股份有限公司執行長吳宗穎（Steven Wu）在造全台最美的「綠美丘藝術市集品牌」後，將美學設計沿用到台灣具傳統代表性的「夜市文化」上。

吳宗穎曾說到「是時候來改變夜市美學！」，他認為夜市是台灣庶民文化的呈現，為何不能將生活美學融入其中？重新定義人跟攤位的美好關係，建立攤位與街邊的美學連結。將兩者強烈風格和特色混搭，同步延長市集時間至夜晚，像是夜間市集卻又不僅於此，是夜市但又傳統，欲打造不分日夜的全新型態市場。

▲▼位於一中商圈的富地市場既是夜市也是藝術市集，成為網美打卡新興景點。（圖／業者提供）

▲富地市場晚間一隅。（圖／業者提供）

▲▼位於一中商圈的富地市場既是夜市也是藝術市集，成為網美打卡新興景點。（圖／翻攝富地市場臉書）

▲富地市場日前開幕就吸引許多民眾到場消費。（圖／翻攝富地市場臉書）

經理Alvin表示，富地市場以日本「深夜食堂」發想打造日式舞台街景，讓民眾宛如置身日本，白天有固定藝術市集，夜間則是獨特的隱藏版夜市小吃與美食。除了美食文化之外，莫過於市集主題的多樣性，營運團隊根據節慶主題，邀請或開放報名的品牌項目亦有所不同，讓愛逛街的民眾每次前來都可找尋全新樂趣。夜市也搭配市集，每月不定期推出符合節慶的文創美食等展覽。

另外，富地市場主打特色美食小吃。以「食の光譜策展」的發想作為品牌招商概念，強調特殊性。第一波預計集結隱藏台中各地的特色美食，從傳統夜市的經典麵線糊，到充滿異國風情的沖繩料理等，目前招商已有8成達成率。團隊也嚴格篩選，讓商品重複性降低，擺脫夜市商品重複性太高的既有印象。

他也說，市場主打日式木作攤座，外觀以亮色系為基底，加上日本傳統的暖簾招牌，搭配店家自行創意發想的視覺設計，絕妙吸引住顧客眼球並散發出濃濃美學風格。結合文青感的街廓意象，環繞裝置藝術和休憩座椅，廣場內還放置了訂製的貨櫃藝廊，不時邀請藝術家作品進駐展覽，為整個空間增添許多藝文氣息。其中，特別設計的暖色調燈光裝置藝術，到了晚上點綴了整個夜間場景，讓民眾能輕易拍出網美風格的打卡畫面。

Alvin也說，因地處交通便利，除了自帶學區商圈人潮，四周更有數間商旅、上百間日租套房所帶來的客流，每到假日都能看到大批觀光客逛街購物，品嘗美食。在疫情解封後，觀光人潮更是絡繹不絕，可說是台中目前最具有發展潛力的商圈。今夏的台中夜晚多了一個美食美學美拍的新去處，有興趣的民眾千萬不要錯過了！

富地市場營業時間採全年無休，每天下午2點開始到晚上11點；文創市集則是每周六日下午3點至9點。詳情可上官方粉專（https://www.facebook.com/FoodieMarketYimin/ ）查詢。

各國料理、牛排海鮮、哈根達斯冰淇淋通通有

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