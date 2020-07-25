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全台最潮「萬秀洗衣店」紅到國外！阿公阿嬤「混搭風」吸粉近22萬

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記者羅翊宬／綜合報導

台灣一對年齡8旬的老夫妻，從年輕時便在台中市后里區經營「萬秀洗衣店」，如今已邁入70年。由於店內長期積累客人遺忘未取的衣物，不忍看見阿公、阿嬤老年生活日漸無聊，31歲的孫子突發奇想，巧手將店內衣物設計成潮衣，並讓兩人穿上，沒想到拍下詼諧風趣的復古照片上傳到社群網站後，追蹤數短時間內從1萬飆破21.6萬，其中不乏外國網友，甚至連外媒都爭相報導，從國外再度紅回台灣！

▲▼「萬秀洗衣店」業主拍攝潮照。（圖／翻攝自Instagram@wantshowasyoung）

▲「萬秀洗衣店」業主拍攝潮照。（圖／翻攝自Instagram@wantshowasyoung）

這對老夫妻為83歲的的張萬吉與84歲的許秀娥，取兩人名字的第一個字，因此洗衣店名才取為「萬秀」。張姓孫子在Instagram開設帳戶，讓阿公與阿嬤自己當上模特兒，穿起店內遭客人遺棄的衣物，擺出詼諧有趣、又極具個人風格的姿勢，拍出許多復古卻吸睛的照片。

孫子在首頁介紹寫道，「衣服就算放10年還是可以很時尚」、「萬吉秀娥就算84歲，還是可以as young」，最後更對粉絲與顧客喊話，「溫馨提醒，洗衣服請記得拿，認同請分享」，且每一則貼文都附有警語提醒要記得拿衣服。

「萬秀」老夫妻雖年華老去，然而經過具有時尚眼光的孫子朋友建議後，在穿上孫子巧手設計過的店內衣服，搭配借來的太陽眼鏡、皮包、帽子後，卻又好像尋回年輕時的瘋狂，不僅常以招牌洗衣店為背景，倚靠在洗衣機與烘乾機上，熟練、卻又親切地擺出各種Pose，激似專業時尚雜誌。

其中一張相片中，許秀娥穿上收藏超過30年的米色長裙、搭配客人遺留8年的布達佩斯紀念T；張萬吉則穿上3年未取的卡其褲與布達佩斯紀念T，深情地與妻子對望。

每張照片中，雖刻劃出一對老夫妻的平常生活，然而就是這種鶼鰈情深的樸實又偉大的愛情，才深深打動國內外粉絲的心，使外媒爭相採訪。

美國《紐約時報》在報導中稱讚許秀娥拍攝相片時的氣勢震撼全場，且保留一絲俏皮；張萬吉的濃眉則相當搶眼，各種豐富的表情，剛好可以襯托出妻子堅毅不屈的傲然。

許秀娥回憶道，早年與丈夫經營洗衣店時非常辛苦，且還得在店門前擺攤賣冰；張萬吉則表示，穿上潮衣，剛好可以年輕個30歲。

孫子也接受英媒《BBC》採訪，表示其實店內生意不是每天都很忙，看著兩人打瞌睡，才想到這種方式，提醒顧客記得回店裡拿衣服，「讓他們發現，即使到了老年，依然能過著精彩多姿的生活。」

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