他IG直播「辣妻裸身入鏡」！　彎腰那一刻「焦糖美背全露」2秒片全球瘋傳

▲納塔莉麥加當時顯然是剛洗完澡，除了頭上裹著一條毛巾之外，身上明顯沒有其他衣物，彎著腰默默從波查特後方走過。（圖／翻攝自IG／fabioporchat）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西電視主持人波查特（Fabio Porchat）月初在IG節目與前總統候選人布洛斯對談。如今，這段影片登遍各大國際媒體，因為波查特剛洗完澡的妻子當時裸著身體、頭髮包著毛巾從後方走過，儘管她彎下腰試圖不讓攝影機鏡頭拍到，但最終還是入鏡，甚至露出大片美背，讓布洛斯當場笑噴並直說「有人光溜溜走過去了啦」。

每日星報等外媒報導，現年37歲波查特當時在家中與巴西政治家布洛斯（Guilherme Boulos）談話，但波查特妻子納塔莉麥加（Nataly Mega）突然現身，剛洗完澡的她除了頭上裹著一條毛巾之外，身上明顯沒有其他衣物，彎著腰默默從波查特後方走過。

起初，戴著耳機的波查特先是往旁邊撇了一眼，似乎想要當作沒發生過，但就在納塔莉麥加消失在螢幕畫面後，布洛斯忍不住笑場，直說「有人光溜溜走過去了啦」。在被戳破之後，波查特當場轉頭跟老婆說「大家都看到妳了，非常明顯，完全被看到，就連布洛斯也發現了」。

這突如其來的一幕讓布洛斯笑到彎腰，眼睛瞇成一條線，最後還伸手比了個讚。過沒多久，這段影片就在網路上瘋傳。

事實上，波查特身兼演員、作家等身分，同時也是一名電視主持人，於2017年妻子納塔莉麥加結婚，2人經常在IG分享的生活點滴。