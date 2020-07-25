武動青春反毒漆彈賽　善警結合地方企業讓青少年嗨翻天

▲台南市善化警分局在「江南渡假村大台南漆彈場」，舉辦漆彈賽「活力、拒毒—武動青春」活動，吸引眾多青少年朋友參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應漫長的暑假，台南市善化警分局於25日在「江南渡假村大台南漆彈場」，舉辦2020年反毒實景漆彈賽「活力、拒毒—武動青春」活動，倡導少年於暑假時有良好的戶外休閒活動以舒緩功課壓力，並藉活動得以肢體舒展健全身心發展。

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本次活動結合在地廠商台灣比菲多台南分公司、無患子生技公司與台南市立善化高中等單位共同舉辦，由善化警分局副分局長陳敏雄到場與青少年互動交流，現場並教導學子拒絕誘惑，遠離毒品，教導具備「知毒」、「識毒」、「拒毒」的知能，警方呼籲「這是毒、不是糖」，也讓大小朋友驚呼，以後要更有警覺心，才不會被毒品所騙，而不小心吃下肚。

活動中舉辦反毒品、反詐騙、交通安全（禮讓長者）、婦幼安全及政風貪瀆等宣導，並有獎問答，答對可獲贈精美宣導品，現場青少年十分踴躍，題目還未唸完就爭先舉手搶答。

此次漆彈射擊活動運用「積分戰」與「任務戰」，讓來自不同學校、家庭的學生從中學習，進而培養領導統御、互助合作及團隊競賽榮譽感，創造歡樂回憶及自我肯定，參與本次活動的128位少年，每個都玩得不亦樂乎。

善化警分局方國璽表示，希望藉此活動讓青少年於暑假期間有正當休閒活動，以舒緩課業壓力，同時以防制少年「涉毒及販毒」、「參與詐欺集團」、「被吸收加入幫派」、「反網路簽賭」及「被利用從事色情行業」等議題為主，辦理擴大犯罪預防宣導，使少年明瞭對切身有關之法令常識，得以預防被害（騙）及遠離毒品、犯罪、加入幫派、拒絶飆車等，以達寓教於樂之效果。

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