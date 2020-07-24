南台別院空間美學夏令營　青少年體驗美學認識台南安平

▲佛光山南台別院青少年空間美學夏令營，來自於全台各地的營隊學員們，行經永華路、平豐路後穿越安億橋來到安平舊聚落，透過闖關活動深度認識台南安平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院青少年空間美學夏令營，特別安排「安平就是一個立體棋盤」夜騎活動，在住持滿舟法師的祝福下，來自於全台各地的營隊學員們，行經永華路、平豐路後穿越安億橋來到安平舊聚落，透過闖關活動深度認識台南安平。

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一起陪同學員們走訪聚落的有群法師表示，學員們今晚不僅是闖關活動，而是一趟集體創作的旅程，體現星雲法師所說的共事成就。

活動設計者-DIJIA佇地生活共同創辦人徐瑞陽講師表示，希望學員們透過這次的慢騎，打開感官，從不同的角度認識安平。學員們循著＜安平夏夜晚風夜好好玩＞地圖指標，穿梭於聚落內大小巷子，每到指定關卡地點，尋找劍獅、風獅爺、老樹及特色建築，以速寫方式再現安平的風情與人文，並與在地店家和藝術家互動完成任務。空間美學營執行長張瑜真表示透過這樣的集體尋寶活動，除了可以讓學員學到建築上的知識，更可以增加集體創作的樂趣。

徐瑞陽講師特別提及，此區的老房子多為就地取材，因靠海故以咾咕石為底座，再以紅磚牆面造房，屋上的風獅爺則有避邪擋煞納福意象。希望今晚帶給學員的只是初步了解，未來再次造訪安平時可以放慢腳步去細細觀察品味。

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