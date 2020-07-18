學生放暑假青春專案啟動　南警總動員全面臨檢保護青少年！

▲台南市警白河分局執行青春專案擴大臨檢掃蕩勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在暑假開始的第1個星期五小週末，台南市長黃偉哲率領警察、經發、教育、衛生、社政、建管、消防等各局處人員，對轄內各舞廳、酒店、電子遊戲場、網咖等娛樂場所，執行暑期青春專案聯合稽查，警察局各分局同步執行全市擴大臨檢勤務。

今年暑假因為遭受疫情影響，各級學校延至7月15日暑假開始，家長最擔心就是子女在暑假期間可能出入影響青少年身心健康之不良場所，深夜遊蕩、沾染惡習，進而從事犯罪行為。各單位執勤人員於7月17日22時30分，以全市視訊連線方式，參加黃偉哲市長在第五分局親自主持之青春專案聯合稽查、擴大臨檢勤教，聽取市長對青春專案工作指示以及警察局工作重點簡報後，白河分局於17日深夜11時起由分局長朱信憲親率偵查隊與各臨檢組警力同步執行，對分局轄區內電子遊戲場、網咖、飲酒處所等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，全面實施擴大臨檢掃蕩，以優勢警力與強勢作為，並貫徹局長的警政重點工作，全面掃蕩黑幫、毒品、職業賭場，並就與槍擊案、黑幫生存有關舞廳酒店、暴力討債、毒品交易、賭博等列為全面打擊目標。

白河分局表示，暑假是青少年朋友最期待的一段長假，而今年因疫情影響，暑假順延至7月15日才開始，為了確保青少年暑期活動安全，有效降低被害情事之發生，白河分局於暑假期間將持續針對青少年流連妨害身心健康場所、青少女被利用、誘迫從事性剝削工作、群聚從事飆車、吸毒等有害青少年身心發展之場所，規劃勤務加強各項防制及查緝工作，給青少年朋友過一個安全、快樂的暑期生活。

▲台南市警一分局執行青春專案擴大臨檢掃蕩勤務。（下同）

台南市警一分局7月18日凌晨夜執行暑期青春專案擴大臨檢工作，規劃7處特種營業場所，逐一實施臨檢，在1間KTV、1間電子遊藝場內合計查獲違反菸害防制法6件6人，在1間養生館內查獲妨害風化案1件3人。一分局警方說，40名警力在轄區東區內執行7處特種營業場所臨檢工作，查獲6人在室內吸煙違反菸害防制法，函送台南市政府裁罰。

一分局專案勤務人員執行臨檢時，在1間養生館內之包廂桌上發現有疑似擦拭精液之衛生紙團，經詢問該包廂內男客，該男客表示係代價新台幣1300元的半套性交易服務，在包廂內由該店女服務生以手按摩男客生殖器至射精，衛生紙團是性交易完成後所遺留，即將男客、女服務生、負責人等3人帶回派出所調查偵詢，將依社會秩序維護法及刑法妨害風化罪嫌函送裁罰、偵辦。

▲台南市警三分局執行青春專案擴大臨檢掃蕩勤務。

第三分局由分局長許坤田率領，出動35名警力及校外會教官，針對轄區網咖、釣蝦場、卡拉OK、KTV等處所客人及店員盤查並過濾身分，並在場呼籲業者自律，絕不會允許發生及社會大眾共同關心少年安全問題，如果有重大治安事件，必將嚴格查察取締，依法移請相關主管機關裁罰，絕不容許業者心存僥倖。

▲台南市警四分局執行青春專案擴大臨檢掃蕩勤務。（下同）

為提供暑假期間莘莘學子們良好的治安環境，避免誤入聲色場所，第四分局於青春專案重點規劃轄內聲色場所臨檢勤務作為，以逐層封鎖方式將臨檢處所裏外包圍，針對客人、店員身分逐一盤查過濾，動用警力計有42名，要求店家遵守規定，勿讓未成年人涉足入內。



四分局長蔡進閲表示，為防範青少年暑假期間深夜遊蕩、留連網咖、出入不當場所，滋生事端，第四分局將持續針對轄內易滋事處所實施聯合查察及臨檢取締，全面淨化妨害青少年成長環境及被害因素，建立活力、健康、祥和的社會。

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