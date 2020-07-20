每日任務教唆說謊！暑假上網高峰…致命「藍鯨遊戲」疑入侵　警曝破解法

▲藍鯨遊戲疑入侵網路世界，《南市警公關室》呼籲家長注意學童上網習慣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

2020暑假已經開始啦！由於現在不少青少年及學童長時間使用手機或電腦，臉書《南市警公關室》20日就貼出一篇懶人包，提醒家長要多注意孩子使用手機的習慣，因為近期「藍鯨遊戲」疑入侵，如果沒注意好，小孩將可能被教唆，做出傷害自己的行為。

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▲致命藍鯨遊戲疑入侵，《南市警公關室》推出懶人包破解。（圖／翻攝臉書《南市警公關室》）

《南市警公關室》解釋，藍鯨遊戲是2013年源自俄羅斯的一種活動，藉由網路邀約，要求心智不成熟的青少年提供裸照、身分證件等隱私資訊後，開始進行遊玩，透過洗腦的方式，要求參與者每天逐步完成一系列任務挑戰，從對父母撒謊、看恐怖片逐步升級到自我傷害，最終任務是自殺，因過程中須轉貼藍鯨照片，或是在身上自殘刻劃藍鯨圖樣而稱作藍鯨遊戲，一旦中途退出或者洩漏遊戲內容，就會被威脅要公開個資及私密照片。

對此，南市警同時也提出破解方法，強調網路活動時，切記遵守「不接受不明群組邀約」、「不上傳個人私密照片」、「不透露個人資料」等3原則，以免被洗腦指示，做出傷害自己的行為。最後，更鼓勵大家「出門看虎鯨，不要玩藍鯨」。

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