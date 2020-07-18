　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南市青春專案暑期首次聯合稽查　黃偉哲：打擊犯罪維護青少年安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為因應暑假延後開始，台南市長黃偉哲特地親率市府聯合稽查小組，於17日深夜辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

這次勤務結合警察局及市府工務局、教育局、社會局、勞工局、衛生局、都發局…等12個局處，共計150餘名聯合稽查人員，自17日深夜11時至18日凌晨2時，針對轄內列管場所實施聯合稽查，其餘警察分局亦運用優勢警力，於各自轄內列管場所同步執行本項工作。

市長黃偉哲說，暑假已經開始了，那原先各局處所訂定的暑期的青春專案開始實施，事實上對於青少年的保護，大家都不遺餘力，青春專案很多各局處配合我們警察局所做的一些正面的、正向的、防疫新生活的暑期好的一些活動，市府都有在舉辦。

黃偉哲說，是對於一些特殊場所在夜間或是不應該有青少年容留或是在這邊消費的，我們也必須要去取締，那除了青少年之外，他想一些特殊場所容易發生鬥毆，或是發生一些毒品或是其他藥劑的使用，這些坦白講都是對社會治安有重大負面的影響，那所以說感謝大家在晚上這麼晚的時間能夠配合警察局的一個臨檢的活動。

黃偉哲也希望藉著這些活動，能夠有效地抑制預防犯罪，那對於正在發生或即將發生的犯罪，也有積極性的打擊效果，當然也有工務局、還有相關局處配合，如果有一些建築違建的部分或者是使用不當的，沒有依規定使用的部分，也當藉著聯合稽查的部分能夠有所彰顯，那該依法處理的就依法處理。

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市新任警局長詹永茂於會中提醒，暑假期間市警局除辦理少年英雄電競爭霸賽、生活體驗學習營等共19場活動，邀請青少年參加活動並結合法治教育宣導，警局更加強相關毒品績效的查緝，有效將毒品阻絕於校園及南市之外，詹局長更指出台南市發生槍擊案件數比其他縣市而言有偏高，槍擊案會造成民眾對治安有疑慮，他強調絕不允許再有1件槍擊案發生，發生槍擊案的分局長位置可能不保，局長都能換，分局長沒有不能換的，他以此來勉勵各分局長，全力打擊犯罪，防範槍擊案發生。

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

市長黃偉哲表示，校園毒品是各界長期關注焦點，暑假期間校外活動頻繁，青少年朋友接觸不明藥物誘惑機會增加，因此市府各局處應統整能量，落實淨化青少年成長環境，市警局自青春專案開始迄今，更緝獲製造毒品、少年藥頭、混合毒品及新興毒品等具體績效。

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲說，透過新任台南市警局長詹永茂，過去非常好的經驗，在暑假一開始新局長帶領下，有效打擊犯罪，對於一些蠢蠢欲動，想要藉著這個機會犯案的不法之徒直接正面打擊。

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲市長並提出四項工作重點：積極掃蕩毒品犯罪、勸導深夜遊蕩少年、防範青少年墮入性交易與暑期打工陷阱、有效防制青少年危駕脫序之行為，期許市府各相關局處勇於任事，共同保護青少年免於遭受不法危害。

超級經典、一用上癮

ET快訊
她罹癌割雙乳！夫怨「沒性生活」…偷吃女員工　醫感嘆說話了
全台「最孤單縣市」出爐！自己過生日、去動手術
三倍券「可預購但不給領」！他跑6趟撲空…聽超商解釋氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道逆向對決聯結車！小黃司機轉彎衝撞「車頭爆碎凹陷」…警見酒測值嚇壞

台南市青春專案暑期首次聯合稽查　黃偉哲：打擊犯罪維護青少年安全

才害警局長被拔官！高雄舞廳又出事…警臨檢見「特殊身分」嚇傻

婦金山老街沿路花三倍券！浮水印時有時無　店家驚「怎麼那麼多」急報警

2都警局長遭撤換！北市警加強...擴大臨檢　局長赴「天下第一所」慰勤

台南知名飯店遭檢舉「使用過期食材」　衛生局稽查屬實予以裁罰

高雄女約男友做炸彈！寄給前任「炸爛他蛋蛋」…下場慘了

「女兒快回家！」新北父網路PO文急尋高中生愛女　警在高雄找到人

大陸採砂船盜馬祖海砂　海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸

台中計程車落海家屬提「最高理賠2千萬」 車行：僅投保強制險

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

收容所愛心飼料發霉、長黑點　愛媽怒：要做就拿良心出來！

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

任賢齊開唱！《傷心太平洋》《心太軟》不可少　想找回五月天當嘉賓...黃子佼：不可能！

2英勇飛官「轉向救民」殉職　蔡英文：他們是我們的英雄

國道逆向對決聯結車！小黃司機轉彎衝撞「車頭爆碎凹陷」…警見酒測值嚇壞

台南市青春專案暑期首次聯合稽查　黃偉哲：打擊犯罪維護青少年安全

才害警局長被拔官！高雄舞廳又出事…警臨檢見「特殊身分」嚇傻

婦金山老街沿路花三倍券！浮水印時有時無　店家驚「怎麼那麼多」急報警

2都警局長遭撤換！北市警加強...擴大臨檢　局長赴「天下第一所」慰勤

台南知名飯店遭檢舉「使用過期食材」　衛生局稽查屬實予以裁罰

高雄女約男友做炸彈！寄給前任「炸爛他蛋蛋」…下場慘了

「女兒快回家！」新北父網路PO文急尋高中生愛女　警在高雄找到人

大陸採砂船盜馬祖海砂　海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸

台中計程車落海家屬提「最高理賠2千萬」 車行：僅投保強制險

20年前神書解剖憂鬱症！如藤蔓控制橡樹「連自殺都沒力氣」

13歲神童跳級頂尖大學！企業霸氣包學雜　1年後「天才崩壞」淪笑柄

不買超過3檔股票、同產業只挑1檔　護理師一招賺到房子頭期款

水球戰發狠扯髮「肉搏邱議瑩」！葉毓蘭奉勸：我出手不能對不起教過的警察

國道逆向對決聯結車！小黃司機轉彎衝撞「車頭爆碎凹陷」…警見酒測值嚇壞

雷／蔡瑞雪純情學姊狂撩吳念軒！籃球7帥《跳投》熱血首播

新版「皮卡丘軟糖」萌度升級！整隻曬成古銅色　頭戴草帽、扶桑花好夏天

柯文哲脫口「看棒球很無聊」...網抓包3年前發文自打臉　桃猿終結者開砲

男星交到恐怖情人　200通未接來電奪命連環call

「密碼3秒被盜！60秒戶頭歸零」網傳ATM遭側錄　查核中心：謠言！

《屍速列車2》活屍進化＋動作規模升級　導演洩：結局跟前作不一樣！

社會熱門新聞

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

金山老街疑收假券　店家向金山警求助

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

高雄女約男友做炸彈！炸爛前任蛋蛋

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

怨少棒兒沒當投手！火爆父「打斷投手爸的手」

國動辱瑀熙百人斬　判拘役30日定讞

工程車忘收文武伸縮腳連剖4車

仙氣女荷官美翻天　賭客被抓怨警：我還沒看夠耶…

才害警局長被拔官！高雄舞廳又出事

男監察院旁自焚亡　母「一個原因」拒為兒收屍

更多熱門

相關新聞

台南50多年歷史的太平洋理髮廳即將熄燈！

台南50多年歷史的太平洋理髮廳即將熄燈！

台南市中西區鬧區逾半世紀傳統男仕理髮老店「太平洋理髮廳」，即將在7月19日熄燈走入歷史，台南市長黃偉哲聽聞消息，百忙之中抽空前往感受傳統男仕理髮廳理髮師傅的精湛手藝，體驗店裡獨有的「個人台前式洗髮槽」特色服務，希望拋磚引玉讓更多人看見台南傳統男仕理髮文化的技藝與人情味。

暑期青春專案七股潟湖生態之旅暨淨灘活動

暑期青春專案七股潟湖生態之旅暨淨灘活動

台南市警長詹永茂上任黃偉哲期許

台南市警長詹永茂上任黃偉哲期許

黃偉哲深夜送宵夜提振員警士氣

黃偉哲深夜送宵夜提振員警士氣

聯合稽查重機界法拉利噪音超標

聯合稽查重機界法拉利噪音超標

關鍵字：

台南市青春專案暑期聯合稽查黃偉哲打擊犯罪青少年安全

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

上廁所生產　孕婦慌張扯斷嬰兒頭

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

5成中高齡者感到寂寞！雲林縣成最孤單縣市

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

史上最慘民宿！8400萬蓋好只營業3天

整天戴耳機！25歲妹「世界突然安靜」　醫見白黴疊疊樂驚：長菇了

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

她罹癌割雙乳！夫怨「沒有性生活」…偷吃女員工

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面