台南市青春專案暑期首次聯合稽查　黃偉哲：打擊犯罪維護青少年安全

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為因應暑假延後開始，台南市長黃偉哲特地親率市府聯合稽查小組，於17日深夜辦理暑期首次聯合稽查，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。

這次勤務結合警察局及市府工務局、教育局、社會局、勞工局、衛生局、都發局…等12個局處，共計150餘名聯合稽查人員，自17日深夜11時至18日凌晨2時，針對轄內列管場所實施聯合稽查，其餘警察分局亦運用優勢警力，於各自轄內列管場所同步執行本項工作。

市長黃偉哲說，暑假已經開始了，那原先各局處所訂定的暑期的青春專案開始實施，事實上對於青少年的保護，大家都不遺餘力，青春專案很多各局處配合我們警察局所做的一些正面的、正向的、防疫新生活的暑期好的一些活動，市府都有在舉辦。

黃偉哲說，是對於一些特殊場所在夜間或是不應該有青少年容留或是在這邊消費的，我們也必須要去取締，那除了青少年之外，他想一些特殊場所容易發生鬥毆，或是發生一些毒品或是其他藥劑的使用，這些坦白講都是對社會治安有重大負面的影響，那所以說感謝大家在晚上這麼晚的時間能夠配合警察局的一個臨檢的活動。

黃偉哲也希望藉著這些活動，能夠有效地抑制預防犯罪，那對於正在發生或即將發生的犯罪，也有積極性的打擊效果，當然也有工務局、還有相關局處配合，如果有一些建築違建的部分或者是使用不當的，沒有依規定使用的部分，也當藉著聯合稽查的部分能夠有所彰顯，那該依法處理的就依法處理。

台南市新任警局長詹永茂於會中提醒，暑假期間市警局除辦理少年英雄電競爭霸賽、生活體驗學習營等共19場活動，邀請青少年參加活動並結合法治教育宣導，警局更加強相關毒品績效的查緝，有效將毒品阻絕於校園及南市之外，詹局長更指出台南市發生槍擊案件數比其他縣市而言有偏高，槍擊案會造成民眾對治安有疑慮，他強調絕不允許再有1件槍擊案發生，發生槍擊案的分局長位置可能不保，局長都能換，分局長沒有不能換的，他以此來勉勵各分局長，全力打擊犯罪，防範槍擊案發生。

市長黃偉哲表示，校園毒品是各界長期關注焦點，暑假期間校外活動頻繁，青少年朋友接觸不明藥物誘惑機會增加，因此市府各局處應統整能量，落實淨化青少年成長環境，市警局自青春專案開始迄今，更緝獲製造毒品、少年藥頭、混合毒品及新興毒品等具體績效。

黃偉哲說，透過新任台南市警局長詹永茂，過去非常好的經驗，在暑假一開始新局長帶領下，有效打擊犯罪，對於一些蠢蠢欲動，想要藉著這個機會犯案的不法之徒直接正面打擊。

黃偉哲市長並提出四項工作重點：積極掃蕩毒品犯罪、勸導深夜遊蕩少年、防範青少年墮入性交易與暑期打工陷阱、有效防制青少年危駕脫序之行為，期許市府各相關局處勇於任事，共同保護青少年免於遭受不法危害。

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