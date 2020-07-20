高雄警「便衣埋伏犯罪熱點」追ATM詐騙集團　日逮6青少年車手

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

近期許多詐騙集團利用青少年暑假打工旺季期間，在各大求職平台廣告徵人，以金錢為餌，吸引青少年擔任「車手」從事詐騙。高雄警16日下午於苓雅區埋伏，逮到1名人頭提款卡取簿手，隨後速成立專案小組向上溯源，同日於台南、高雄等3地再查獲3名車手及2名共犯，全案依詐欺罪嫌送辦。

▲苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄苓雅分局警16日在詐騙車手犯罪熱點地區，執行便衣探查埋伏勤務時，於澄清路旁見1人形跡可疑，遂上前盤查，當場逮到人頭提款卡取簿手李姓犯嫌。警方當下立即組成專案小組，循李嫌提供的資訊向上溯源。

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▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

同日下午4時至深夜11十許，警方依循李嫌提供的資訊循線追查，於台南市東區莊敬路及中華東路三段2處，查獲彭姓、吳姓2名青少年車手，並於高雄市三民區褒忠街公園前，再查獲1名劉姓車手頭，以及2名把風共犯，總計搜出提款卡11張、贓款20萬9千元，目前全案依刑法詐欺罪嫌將劉等6人送辦，17日送高雄地檢後，交由高雄少年及家事法院審理。

警方分析，該詐騙集團是先招募南部地區涉世未深的青少年擔任取簿手，搭車至北部超商提領人頭提款卡返回高雄，再分給其他車手立即於高雄及台南地區ATM提領詐騙贓款後，利用公園等公共場所轉手贓款，再迅速搭車或騎車脱離藏匿，事後上繳贓款，再依提款金額抽成平分花用之模式犯案，以逃避警方查緝。

苓雅分局則呼籲，暑假期間家長一定要注意家中青少年生活動向，避免遭壞朋友引誘加入詐騙集團，擔任取簿手或ATM提領車手，也希望藉此青春專案「反詐騙宣導」及「強力查緝車手」之重點工作努力下，讓反詐騙觀念深植青少年族群，亦可善盡警察保護民眾財產安全的最大力量。

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▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）