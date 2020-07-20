　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警「便衣埋伏犯罪熱點」追ATM詐騙集團　日逮6青少年車手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

近期許多詐騙集團利用青少年暑假打工旺季期間，在各大求職平台廣告徵人，以金錢為餌，吸引青少年擔任「車手」從事詐騙。高雄警16日下午於苓雅區埋伏，逮到1名人頭提款卡取簿手，隨後速成立專案小組向上溯源，同日於台南、高雄等3地再查獲3名車手及2名共犯，全案依詐欺罪嫌送辦。

▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄苓雅分局警16日在詐騙車手犯罪熱點地區，執行便衣探查埋伏勤務時，於澄清路旁見1人形跡可疑，遂上前盤查，當場逮到人頭提款卡取簿手李姓犯嫌。警方當下立即組成專案小組，循李嫌提供的資訊向上溯源。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

同日下午4時至深夜11十許，警方依循李嫌提供的資訊循線追查，於台南市東區莊敬路及中華東路三段2處，查獲彭姓、吳姓2名青少年車手，並於高雄市三民區褒忠街公園前，再查獲1名劉姓車手頭，以及2名把風共犯，總計搜出提款卡11張、贓款20萬9千元，目前全案依刑法詐欺罪嫌將劉等6人送辦，17日送高雄地檢後，交由高雄少年及家事法院審理。

警方分析，該詐騙集團是先招募南部地區涉世未深的青少年擔任取簿手，搭車至北部超商提領人頭提款卡返回高雄，再分給其他車手立即於高雄及台南地區ATM提領詐騙贓款後，利用公園等公共場所轉手贓款，再迅速搭車或騎車脱離藏匿，事後上繳贓款，再依提款金額抽成平分花用之模式犯案，以逃避警方查緝。

苓雅分局則呼籲，暑假期間家長一定要注意家中青少年生活動向，避免遭壞朋友引誘加入詐騙集團，擔任取簿手或ATM提領車手，也希望藉此青春專案「反詐騙宣導」及「強力查緝車手」之重點工作努力下，讓反詐騙觀念深植青少年族群，亦可善盡警察保護民眾財產安全的最大力量。

►二手票券豐富你的生活

▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼苓雅分局員警追查ATM詐騙車手集團，逮捕該犯罪集團6名車手到案。（圖／記者黃子倩翻攝）

ET快訊
有沒有可能喜歡女生？　鍾明軒老實招了
民怨「三倍券騙局」實際一毛拿不到！　超狂公式網看呆
網紅蚵仔煎夯排1小時　顧客吃不到了！廚師黑背景揭穿…罰75萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被哥哥罵又罰站　隔天「殺豬放血」殺掉他！重判20年定讞

屏東建國派出所「刺眼白牆」編預算改善　先罩上帆布降低光害　

白色賓士狂追！台中騎士衝警局求救：後車箱有球棒…警攔查只見這幕　他秒改口

司法院長許宗力親上火線挺參審：86％民眾要與法官共審

網紅蚵仔煎一日狂賣400份　顧客吃不到了！廚師黑背景揭穿...罰75萬還回不來　

高雄警「便衣埋伏犯罪熱點」追ATM詐騙集團　日逮6青少年車手

高雄連鎖咖啡上演警民捉迷藏　BMW「違停下秒又回來」不取締？警方回應了

影／14人南投4.4星民宿遭偷拍...針孔藏戶外公廁！Cos攝影師認了：4聲明還原始末

快訊／4人街頭試槍闖禍！高市警局龍頭換人前一天　精品店玻璃遭槍擊破案

台南恐怖情殺！女友被舊愛追趕　他開車撞飛「再猛刺15刀」斃命

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

被哥哥罵又罰站　隔天「殺豬放血」殺掉他！重判20年定讞

屏東建國派出所「刺眼白牆」編預算改善　先罩上帆布降低光害　

白色賓士狂追！台中騎士衝警局求救：後車箱有球棒…警攔查只見這幕　他秒改口

司法院長許宗力親上火線挺參審：86％民眾要與法官共審

網紅蚵仔煎一日狂賣400份　顧客吃不到了！廚師黑背景揭穿...罰75萬還回不來　

高雄警「便衣埋伏犯罪熱點」追ATM詐騙集團　日逮6青少年車手

高雄連鎖咖啡上演警民捉迷藏　BMW「違停下秒又回來」不取締？警方回應了

影／14人南投4.4星民宿遭偷拍...針孔藏戶外公廁！Cos攝影師認了：4聲明還原始末

快訊／4人街頭試槍闖禍！高市警局龍頭換人前一天　精品店玻璃遭槍擊破案

台南恐怖情殺！女友被舊愛追趕　他開車撞飛「再猛刺15刀」斃命

國泰金：4成民眾想拿3倍券買日常雜貨　6成民眾因補助而住宿

黃偉哲揪龔明鑫報復性消費　龔明鑫：主委也要抽房子！

興櫃交易系統大當機　櫃買中心：詳細原因尚在了解中

「藝FUN券」申請最後1天！註冊破235萬、21日中午公開抽籤

21歲妹咬球球握手「全職當狗」月收百萬　狂秀才藝…完美滿足主人

金價連漲6週　交易商：只要疫苗沒問世「年底金價上看2千美元」！

金正恩龍顏大怒！嚴格監督平壤綜合醫院「一年內完工」：別草草了事

3700份連署送中選會！挺「罷免王浩宇」年輕人佔25％　8月辦誓師大會

Nissan Juke將衍生e-Power動力？台灣最快第4季導入汽油車型

被哥哥罵又罰站　隔天「殺豬放血」殺掉他！重判20年定讞

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

社會熱門新聞

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

183男看電影「踢到椅子」　前座男回頭怒嗆

中一中生笑女嬰是狗　店家遭網友恐嚇

軟爛夫19年不工作！乾淨衣物上拉屎

砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警1句話網炸鍋

比利時情侶遭逼車　南投警要查了

殉職飛官高嘉隆女友　捧遺照護他上車

酒空大鬧油飯早餐　闆娘遭拉髮拖行

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

台中暗夜巨響！19歲男自撞分隔島180度翻車　熱褲妹救人

更多熱門

相關新聞

高雄警民捉迷藏　BMW違停下秒又回來不取締？警回應了

高雄警民捉迷藏　BMW違停下秒又回來不取締？警回應了

高雄一家開在路口的連鎖咖啡店，因客人經常違停喝咖啡，因此只要有警車來，店員就會廣播提醒，久而久之就經常上演「警民捉迷藏」，顧客見警車來了移車，等警車走了再移回來繼續喝咖啡。不過，有民眾拍到一輛藍色BMW在警方到場時，車主僅把車往後移仍在紅線上，質疑警方沒作為。對此，警方回應，看到違停車輛會拍照蒐證逕行舉發。當地人則說，員警都有開單，開到連里民都去檢舉。

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

全台唯一機車遮陽棚在高雄！要價20萬

全台唯一機車遮陽棚在高雄！要價20萬

高雄精品店玻璃遭槍擊破案　4嫌落網

高雄精品店玻璃遭槍擊破案　4嫌落網

高雄燒烤店起火　網友曝「這家常火警」

高雄燒烤店起火　網友曝「這家常火警」

關鍵字：

高雄苓雅區詐騙車手青少年打工

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

20日零時起「500元動滋券」開放登記！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

陳小春被狂罵半年不忍了！

看電影偶遇一群藝人爆「小優NG行為」

安徽凌晨「轟兩聲」炸堤洩洪

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面