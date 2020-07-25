「振興券」用途廣！科技男參加未婚聯誼　盼千元報名費發揮三倍效果

▲「振興券」用途廣，還可做找對象報名費。（圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

振興券用途廣，還可用做未婚男女聯誼活動報名費用！為鼓勵更多未婚男女找對象，桃園中壢美滿服務中心接受未婚男女，以振興券做為聯誼活動報名費用，連日來有科技男拿振興券報名「個別一對一」，希望發揮三倍效果，認識女生，有三倍機會交往；還有拿了尾碼458的「三倍券」的劉女，替單身母親報名期458「三倍券」能「賜我爸」！

而一名希望女兒早日找到對象的許媽媽，豪氣的告訴社工人員，如果女兒找到對象，她願意用千元振興券報名費，「加60倍」奉還做為謝禮！還主動立下切結書，以示誠信；不過，社工人員告訴她，美滿服務中心未規定一定要給「謝媒禮」，如果真有好事發生，會將「謝媒禮」悉數轉贈弱勢團體。

「振興三倍券」715領券上路，國人也熱烈回應，在「報復性消費」心理下，各行各業莫不摩拳擦掌，推各種優惠爭取民眾以「振興三倍券」來消費，如小七推「振興隨取卡」把三千變四千、甚至2倍用！還有更多優惠；卡王也出手，國泰卡三倍券回饋16.7％ 再換SOGO千元禮券；可樂旅遊也把「三倍券」變大，暢遊澎湖折4,000元‎，也讓澎湖旅遊夯爆，街頭驚見「機車瀑布」，連日來人擠人等各種振興氣象。

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