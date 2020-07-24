酸馬英九比蔡英文不勇敢　蘇貞昌：三倍券很好用不要怕

記者陳家祥／台北報導

行政院推出的三倍券在日前上路，外界正反評價不一，前總統馬英九還表示有點複雜、感到害怕，到現在還沒去領。對此，行政院長蘇貞說，「他比蔡總統還不勇敢」，直言馬英九很多觀念、做法、好惡跟都不太一樣，「但三倍券確實好用」，馬英九平常也是在各方面也都會鼓勵各方面來做，希望這次他也能一起鼓勵大家使用三倍券，不必怕。

蘇貞昌上午出席國家搜救指揮中心20週年紀念專書發表暨表揚活動，會前受訪時，被問到三倍券的成本高達511億，但效益並不如預期的高？蘇貞昌說，三倍券到目前有1500萬人領，看到各種商圈、夜市、各種行業紛紛加碼，甚至還有媒體說，用三倍券訂可以抵600元，「可見批評是批評，但是大家都知道好用」。

「我們也鼓勵民眾儘量多用。」蘇貞昌說，現在看到各種加碼都會超出三倍券不只三倍的作用，而且三倍券等於現金，到年底前都有效，「所以請你用、再用」，例如你如果有了三倍券，或你收到三倍券，你如果馬上拿到銀行換，也就是三倍券的面額價值，可是如果拿去又使用，又得到加碼，所以反而可以一再加碼，「所以我們能鼓勵民眾盡量到年底前，你都可以循環一直使用、一直加碼，這是三倍券看出效益，也是我們當初所說『好刺激』的地方」。

蘇貞昌表示，當然如果你要去換現金，全國超過6200個點讓你換，換的手續也很簡單，也都歡迎使用，總之，希望三倍券振興經濟的效果大大的湧現，希望大家知道，人人都領得到三倍券，到年底前都有效，「它就像現金一樣，讓你一直循環使用，卻能賺到加碼的效用」。

至於偽造假三倍券的問題，蘇貞昌說，雖然呼籲大家廣泛、積極使用三倍券，但也不容有人造謠，把虛構、還沒開始兑領，就說有假的三倍券在銀行被沒收等謠言，擾亂金融、擾亂社會是很不該，而且是違法，「所以當然要由主政的內政部警政署跟法務部依法辦理」。

另外，前總統馬英九稱因為害怕還沒去領，蘇貞昌說，「看起來他（馬英九）是比蔡總統不勇敢」，直言馬英九很多觀念、做法、好惡跟都不太一樣，當年初在口罩不夠用的時候，他卻說口罩應該捐給中國，我們在很多做法上，他都老是站在負面的觀點。

「我們是覺得馬總統當然可以有他的觀點，我們也都會尊重。」蘇貞昌強調，三倍券確實好用，馬英九平常也是在各方面也都會鼓勵各方面來做，希望這次他也能一起鼓勵大家使用三倍券，不必怕。