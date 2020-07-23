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國家級邊緣人「126」別傷心　另類振興券懶人包曝光！

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▲▼ 。（示意圖／達志影像）

▲IKEA推出全台門市新優惠，民眾至餐廳消費可享優惠。（示意圖／達志影像）

實習記者陳玟婷／綜合報導

藝fun券抽獎結果出爐後，不少身分證尾數號碼「1、2、6」的民眾感到失落，哀號自己怎麼沒中獎，有業者嗅到商機，推出許多專屬優惠活動，不僅有餐飲滿額送折抵、抽電影票及享有票價優惠，讓「126們」也有另類振興券不孤單。

IKEA敦北店昨日（22日）發文表示身分證有「126」的民眾可以在8月30日以前享有餐廳滿300送100抵用券的優惠。粉絲在底下好奇詢問是全台適用嗎？小編回應「是的！全台IKEA都適用」

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金馬影展也推出優惠活動，民眾購買「費里尼100」影展票券時，可憑身分證享有卡友優惠。金馬主辦方笑稱，這個活動是專門要給「國家級認證」的邊緣人，讓他們感受到自己並不寂寞。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲金馬影展笑稱要安慰「國家級認證邊緣人」。（圖／翻攝臉書金馬影展 TGHFF）

美麗新影城同步推出專屬優惠，第一個活動是7月22日至8底期間，上傳影城票根並留言，即有機會獲得電影票1張。第二個活動是7月24日至8月底期間，持特定身分證，即可享限定餐飲單點62折優惠。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲美麗新影城推出優惠，安慰藝fun券沒中的民眾。（圖／翻攝自美麗新影城臉書）

消息曝光後，網友暴動大喊「感動126沒被世界遺忘嗚嗚嗚」、「以為抽到藝fun券結果被金馬排擠」、「好險還有人沒放棄我們」、「時機歹歹，還有佛心的商家祭出優惠」，更有人大讚IEKA活動巧思過人「男性身分證字號1開頭，女性2開頭…那個6是來埋哏就對了」。

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