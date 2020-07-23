肚子被搞大…國中妹流產手術完怒提告！21歲男友裝傻　她拿胚胎DNA狠打臉

▲21歲男子阿閔不小心把小女友肚子搞大遭提告，法院審理時他否認犯行，未料卻遭DNA鑑定狠打臉。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

21歲男子阿閔與15歲小女友在交往期間發生關係，女方為此懷孕，還去了醫院做流產手術。事後，小女友氣憤提告妨害性自主，阿閔被移送法辦。法庭上阿閔否認犯行，但法官勘驗相關證據後，確定胎兒生父就是阿閔，審結依「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」處有期徒刑3月。全案仍可上訴。

正值血氣方剛年紀的男子阿閔，2019年7月至8月間在桃園中壢租屋處與小女友發生關係，怎料卻意外讓女方懷孕，迫使她在小小年紀就需接受人工流產手術。

小女友在手術結束後向警方報案，阿閔被移送法辦。桃園地院審理時，阿閔否認犯行，表示自己沒有與女友性交過，但法官勘驗2人Line對話紀錄以及相關證據發現，小女友流產胚胎的親子鑑定，經送驗後DNA與阿閔唾液的相似竟高達99.999998%，藉此認定他犯行明確，審結依「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，判處有期徒刑3月。全案仍可上訴。

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