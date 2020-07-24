失控衝超商撞24歲美籍補教師！他雙腿全殘...1.9億天價賠償金判決出爐

▲60多歲男子開車撞斷外籍男老師雙腿，路人嚇傻急推車。（圖／爆料公社）

記者徐愷昕／新北報導

新北市一名年約60多歲的周姓男子，2017年間開車要從署立基隆醫院停車場出來時，突然直行暴衝撞上1名24歲的外籍老師DARRO JONAS ADAM，致他雙腳嚴重開放性骨折，經搶救確定萎縮變形，終身無恢復。事後ADAM怒提告，以在美國聘請全日看護的費用來計算，加上勞動減損及精神慰撫金，向周男求償1.9億元。

2017年12月24日周姓男子和朋友吃完飯，正要把車開出停車場，但他卻沒有左轉進到一般道路，反而直接加速衝到對向騎樓，當下除撞碎超商磁磚，同時也撞上1名正在超商外等朋友的外籍補習班老師ADAM。

ADAM當下因閃避不及，當場被車輛重重撞擊，致雙下肢粉碎性骨折，併有神經斷裂及大面積軟組織缺損等傷害，由於經緊急送醫搶救復原仍有限，他注定終身背負雙腿肢體萎縮嚴重變形的後遺症。

▲▼60多歲男子開車撞斷外籍男老師雙腿，路人嚇傻急推車。（圖／爆料公社）

刑事部分，周男被依犯重傷害罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；民事部分，ADAM出院返美療養後提告，除了求償在台醫療費用外，他還主張自己從車禍發生時起至餘命結束還有51年，這段時間在美國請全日看護的費用，以1天1萬5480元計算，51年要1億4799萬，另加上勞動薪資及精神撫慰金等等，總計向周求償1億9084萬4593元。

新北地院審理時勘驗相關病情發展紀錄，發現ADAM身體恢復狀況有越來越好的趨勢，且他並非已達終身無法自理生活的程度，審結扣除看護費用後，考量周男退休前擔任計程車司機20多年，名下有房屋、土地等情況，判他須賠償1220萬3244元較為適當。全案仍可上訴。

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