相約天天爬11層樓上班…護理師揪醫師談心挨告！正宮崩潰：還分享經期

▲謝姓護理師遭控訴，長期與醫院內一名楊姓醫師搞曖昧，2人每天相約頂樓談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

在台北某醫院任職的謝姓護理師遭控訴，長期與院內一名楊姓醫師搞曖昧，不僅每天都會邀約楊醫至11樓聊天談心，甚至還會私傳自己經期的私密訊息。楊醫妻子知情先生外遇後情緒崩潰，憤怒之下向小三提告，近日判決出爐，法官判謝姓護理師須賠償正宮10萬元。全案仍可上訴。

楊妻主張，謝姓護理師2016年9月起到醫院任職後就開始勾引他先生，起初是利用LINE傳訊，向楊醫訴說自己人生不順，同時告白自己的愛慕之情，隨後更直接邀約楊醫每日上班前7點30分到醫院一起爬樓梯到11樓，藉此聊天談心，分享經期來臨等私密訊息，又或者在辦公室擁抱。

楊妻痛訴，老公與謝女墜入情網後，開始會對她惡言相向，還企圖想離婚與與謝女結婚，且2017年12月她發現先生外遇，有趕緊傳訊謝女，希望她能停止追求，雖當下女方有表示歉意，並承諾不會再與楊醫交往，但怎料謝女事後又跑去向楊醫訴苦，害她遭老公怒斥。

2018年初，楊妻不死心再次傳訊聯絡小三，但楊醫仍不願回頭，再次與謝女相約晚餐，她知情後相當心寒，難過經質問老公外遇事情後，又再次挨罵，她因實在忍無可忍，遂決定提告。

法庭上，謝女坦承有與楊醫互傳愛慕訊息，但否認有肢體接觸，純屬精神上出軌，強調2人2018年1月中即沒有來往；台北地院審理時認為，謝女侵害楊妻配偶權屬實，審酌雙方經濟能力，判謝女需賠償楊妻10萬元。全案仍可上訴。

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