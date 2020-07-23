　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

相約天天爬11層樓上班…護理師揪醫師談心挨告！正宮崩潰：還分享經期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼醫院，候診，小兒科。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲謝姓護理師遭控訴，長期與醫院內一名楊姓醫師搞曖昧，2人每天相約頂樓談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

在台北某醫院任職的謝姓護理師遭控訴，長期與院內一名楊姓醫師搞曖昧，不僅每天都會邀約楊醫至11樓聊天談心，甚至還會私傳自己經期的私密訊息。楊醫妻子知情先生外遇後情緒崩潰，憤怒之下向小三提告，近日判決出爐，法官判謝姓護理師須賠償正宮10萬元。全案仍可上訴。

楊妻主張，謝姓護理師2016年9月起到醫院任職後就開始勾引他先生，起初是利用LINE傳訊，向楊醫訴說自己人生不順，同時告白自己的愛慕之情，隨後更直接邀約楊醫每日上班前7點30分到醫院一起爬樓梯到11樓，藉此聊天談心，分享經期來臨等私密訊息，又或者在辦公室擁抱。

楊妻痛訴，老公與謝女墜入情網後，開始會對她惡言相向，還企圖想離婚與與謝女結婚，且2017年12月她發現先生外遇，有趕緊傳訊謝女，希望她能停止追求，雖當下女方有表示歉意，並承諾不會再與楊醫交往，但怎料謝女事後又跑去向楊醫訴苦，害她遭老公怒斥。

2018年初，楊妻不死心再次傳訊聯絡小三，但楊醫仍不願回頭，再次與謝女相約晚餐，她知情後相當心寒，難過經質問老公外遇事情後，又再次挨罵，她因實在忍無可忍，遂決定提告。

法庭上，謝女坦承有與楊醫互傳愛慕訊息，但否認有肢體接觸，純屬精神上出軌，強調2人2018年1月中即沒有來往；台北地院審理時認為，謝女侵害楊妻配偶權屬實，審酌雙方經濟能力，判謝女需賠償楊妻10萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

肚子被搞大…國中妹流產手術完怒提告！21歲男友裝傻　她拿胚胎DNA狠打臉

帶9歲女兒上旅館性侵！狼父瞎扯「教她用電腦」重判7年10月

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／高雄槍手抓到了！開轟男腹部爆血...逃7小時落網
理專推買高息基金「月領3萬」　她2年後一查...慘賠200萬
他曝大絕「穩中威力彩25億」怎沒人做？　內行慘綠：別想不開
劉雨柔更衣遭偷拍　兇手竟是拳擊館負責人...裝針孔拍4女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

衝國旅...澎湖淪「毒趴樂園」！年輕人夾帶闖關　航警1個月緝獲3起

北市涉貪官員成冰冷浮屍　妻小雙手合十「南湖大橋下引魂」

劉雨柔更衣全都露　拳擊館負責人裝針孔偷拍4女遭起訴

直播主鏡頭前被拖出去砍！兇煞認「都是為女人面子」...下場出爐

世新大學電梯檢測出人命　官員涉貪交保成浮屍…辦案人員驚訝「續查真相」

精神科醫師戀上護理長　他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她

相約天天爬11層樓上班…護理師揪醫師談心挨告！正宮崩潰：還分享經期

只剩1顆睪丸！他瞎掰車禍誘「母性噴發」...詐財15女結局慘爆

前南開科大校長陳猷龍遭控辦公室內收賄50萬　無罪確定

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

衝國旅...澎湖淪「毒趴樂園」！年輕人夾帶闖關　航警1個月緝獲3起

北市涉貪官員成冰冷浮屍　妻小雙手合十「南湖大橋下引魂」

劉雨柔更衣全都露　拳擊館負責人裝針孔偷拍4女遭起訴

直播主鏡頭前被拖出去砍！兇煞認「都是為女人面子」...下場出爐

世新大學電梯檢測出人命　官員涉貪交保成浮屍…辦案人員驚訝「續查真相」

精神科醫師戀上護理長　他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她

相約天天爬11層樓上班…護理師揪醫師談心挨告！正宮崩潰：還分享經期

只剩1顆睪丸！他瞎掰車禍誘「母性噴發」...詐財15女結局慘爆

前南開科大校長陳猷龍遭控辦公室內收賄50萬　無罪確定

台灣運彩系際盃棒球　嘉藥運管、雲科電機率先進四強

將湧入千萬訂單　王惠美見證：彰化與印尼商簽約

東京都單日366例確診創新高　小池百合子：連假乖乖待在家

買烤雞吃「咬到骨頭」！她一撥驚見「超完整帶毛鼠」陷在醬裡　嚇爛狂吐12hrs

玖壹壹不畏「報復性旅遊」前進澎湖開唱　千人演唱會圓健志夢想

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

言行不一？川普砲轟中國　CNN：自家集團買爆中國貨

總裁婿遭貼大字報討債　女星掀決裂家醜「1年0家用」

建管處官員涉索賄　交保7天後陳屍橋下！柯文哲3字回應快閃離開

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

業者工業鹽泡海鮮　致癌物吃下肚

她沒接電話訂單取消不退費　熊貓外送員慘挨告

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

屁孩KTV慶生被激　一秒混戰GG了

男子突病發！店員忙結帳沒立即幫忙　家屬怒告過失致死

2女合歡山為停車位吵　登山又遇到秒幹架

即／振興醫院深夜火警！緊急疏散65人

涉電梯索賄60萬交保！曾華崇7天後陳屍南湖大橋下

更多熱門

相關新聞

人夫拒再養俄羅斯小三　妻小驚收不雅照

人夫拒再養俄羅斯小三　妻小驚收不雅照

張姓男子和上市公司女主管結婚多年，偷偷在外養了1名俄羅斯來台的小三Alina，張男因為受不了Alina一再要錢，決定分手，沒想到Alina惱羞成怒，去年9月間交付幾段張男性交影片給宋姓男友人，由宋男傳給張男的妻子和女兒，台北地檢署23日依妨害秘密罪嫌起訴宋男，已出境的Alina則另案偵辦中。

廚師小王悶殺人妻　自首博減刑失敗

廚師小王悶殺人妻　自首博減刑失敗

跟小王同居！被抓包秒求饒簽本票…事後反悔：被逼的

跟小王同居！被抓包秒求饒簽本票…事後反悔：被逼的

醫師租屋偷情護理長猛撩：摸屁屁！

醫師租屋偷情護理長猛撩：摸屁屁！

老公偷吃閨蜜！正宮一見小三暴打扯髮…她腦震盪崩潰

老公偷吃閨蜜！正宮一見小三暴打扯髮…她腦震盪崩潰

關鍵字：

醫師護士婚外情曖昧外遇婚外情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面