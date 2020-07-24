獨／元祖少奶奶當面對決傳聞中小三！被控略誘兒女　淡妝出庭喊：不齒

記者劉昌松、羅志華／台北報導

元祖食品少東張劭緯被藝人妻子安晨妤控告與大黑松小倆口千金邱威樺通姦，因大法官解釋除罪化，日前由檢察官處分不起訴，不過這對豪門夫妻官司未了，這回換成安晨妤被張劭緯、邱威樺分別指控，涉嫌略誘1對子女不回家，妨害名譽等罪，台北地檢署檢察官24日開庭，男主角未現身，僅元配與傳聞中的小三當庭對質，庭訊後，安無奈表示對老公的行為「不齒」。

▲元祖少東張劭緯指控藝人妻子安晨妤涉嫌略誘案，今天台北地檢署開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲邱威樺出庭遇到媒體採訪，立刻躲到友人後方，律師則對正在拍攝的記者揮手拍打。（圖／記者劉昌松攝）

張劭緯與安晨妤結婚13年，2019年底傳出張劭緯與多名女子偷情，安晨妤看到偷情影照後，憤而控告張涉嫌和大黑松小倆口千金邱威樺通姦，還多次喊話希望丈夫回歸家庭，不過因為大法官釋字791號解釋宣告通姦罪違憲，檢察官已經在日前依法處分不起訴張劭緯和邱威樺。

在通姦案偵查過程中，張劭緯反控安晨妤涉嫌略誘兒女出走，安晨妤曾為此跑警局做筆錄，如今被檢察官傳喚出庭，得知另外被傳聞中的小三邱威樺控告妨害名譽，安無奈表示，「不明白這世界怎麼了？現在自己獨立在照顧兩個小孩還要出庭說明這些家醜真的很無奈， 老公避不見面還告自己誘拐小孩，請問親生母親照顧自己小孩哪裡有問題了」，「真的很不齒這種行爲」。

▲安晨妤曾po文抒發遭控略誘的心路歷程。（圖／翻攝安晨妤nicoan）

事實上安晨妤先前也在臉書透露，「我結褵多年的老公認為我略誘了哥哥和妹妹，對我提出告訴，接獲警察通知要我去做筆錄時，除了傷心無奈外也很無助，沒有想到這段婚姻會走到這個地步。」安晨妤寫道：「我無法忘記我在屋外，聽著孩子在屋內對我喊救命的聲音。」安並鼓勵其他遇到問因問題的女性，「若妳也遇到了和我一樣的狀況，不要害怕！為母則強才能保護自己也保護孩子。」

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