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不知女友是人妻…激戰後懷孕！男嚇傻「偽綠帽夫簽名」陪夾娃娃

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▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲葉姓女子外遇與李姓男子交往並發生關係，一日葉女驚覺懷孕，嚇得趕緊偷丈夫身分證要小王陪自己去墮胎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

葉姓女子因手機遊戲認識了李姓男子，她隱瞞已婚身分與李男交往，2人甚至發生關係。之後李女驗出自己懷孕，為了不讓老公發現，她竟竊取老公身分證，要李男假冒老公身分陪同做流產手術，李男乖乖照做，在人工流產同意書簽上老公姓名。事件曝光後，老公怒告2人，近日判決結果出爐。

葉女明明已為人妻，卻在手機遊戲上隱瞞已婚身分，與李姓男子認識並交往，2人2016年5月至10月間，多次在桃園及台北等處摩鐵發生性關係。同年10月，葉女發現自己懷孕，因擔心事情被老公知道，遂主動向李男坦承人妻身分，同時也趁老公不注意的時竊取他身分證，由李男假冒成她老公，在婦產科診所簽下人工流產同意書。

2018年10月，葉女傳簡訊向老公主動坦承上情，老公知情後大崩潰，怒向老婆及小王提告。桃園地院審理時，李男及葉女都被依「行使偽造私文書罪」判處有期徒刑2月，得易科罰金4萬元，但因老公表明原諒妻子，且同意予以緩刑，所以葉女又獲緩刑2年，但須支付公庫2萬元。全案仍可上訴。

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