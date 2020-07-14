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鄰居墜樓14歲少女「冷笑」　到家10秒後仰頭自殺！母淚揭心酸真相

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▲▼ 14歲女孩墜亡生前疑遭強姦致孕。（圖／澎湃新聞）

▲祝小小坐在窗戶上，一頭倒向樓下。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

14歲四川少女祝小小（化名）日前進家門後，徑直朝客廳窗戶走去，踩上凳子背朝外坐在窗沿上，仰頭就倒下去了，整個過程不到10秒，目睹全程的母親朱琴華瞬間全身發軟，「女兒沒了，女兒沒了！」原來，祝小小去年遭一家公司老闆性侵致孕，墮胎後患上重度抑鬱症。

據《澎湃新聞》報導，祝小小6月28日晚和母親外婆一起從外面回家，進入社區後她看到有人墜樓，很多人在圍觀，而路過現場時她笑了一聲。進家門後，朱琴華剛把門關上，就看見女兒朝客廳窗戶走去，仰頭就倒下去了，墜地之後當場死亡，當晚即被送到了殯儀館。

朱琴華稱，女兒生前曾遭到成都一名46歲的邱姓老闆傷害，邱男先在網上以發紅包的方式，利誘祝小小給他發裸照和影片，再以此相要挾，脅迫其與他多次發生關係。

▲▼ 14歲女孩墜亡生前疑遭強姦致孕。（圖／澎湃新聞）

▲邱男多次帶受害少女去酒店開房。（圖／澎湃新聞）

朱琴華去年9月注意到過邱男這個人，當時祝小小在醫院做闌尾炎手術，她隨後在女兒手機上，看到邱男讓女兒給他發私密處照片，這讓她瞬間氣炸，並以女兒的名義發訊息罵了對方，再將其刪除封鎖，但祝小小並不願意多說這個人的情況。

朱琴華之後對女兒多一些留意，今年2月3日她發現祝小小生理期沒來，感覺不對勁，就帶她到醫院檢查，「醫院診斷祝小小已懷孕15週。」向警方報案後，朱琴華得知邱男後來又和祝小小聯繫，還讓她介紹學校的其他女同學給他認識，不過祝小小沒同意。

▲▼ 14歲女孩墜亡生前疑遭強姦致孕。（圖／澎湃新聞）

▲祝小小墜落在小區過道上當場死亡。（圖／澎湃新聞）

成都市公安局2月4日正式對此案立案偵查，邱男被警方採取強制措施，2天後朱琴華帶女兒做了引產手術。墮胎時，警方前來提取了胎兒的DNA樣本，確認是邱男的孩子。然而邱男一開始說不認識祝小小，後來警方調取開房記錄，且有了檢驗結果，他又狡辯「不知祝小小當時未成年」。

6月1日祝小小向朱琴華說，「媽媽，我感覺抑鬱症很嚴重！」到醫院檢查後發現，祝小小《焦慮自評量表（SAS）結果分析報告單》結果為「重度焦慮症狀」，《抑鬱症自評表（SDS）結果分析報告單》測量結果為「重度抑鬱症狀」。儘管祝小小按照醫生囑咐，開始服用抗抑鬱藥，最後仍走向絕路。

成都市雙流區人民檢察院13日回應稱，邱某涉嫌強姦一案目前已在審查逮捕階段，具體情況暫不便透露。

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