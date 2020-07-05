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幫女大生墮胎！台北醫遭「挑斷手腳筋」…目擊者嚇壞：是大哥的女人

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▲▼胎兒,流產,懷孕。（圖／免費圖庫pxhere）

▲醫師替女大生動流產手術，手腳筋竟遭挑斷。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者柯振中／綜合報導

替病人動手術，沒想到招來殺身之禍！台北一名婦產科醫師早前替某位女大生病患進行人工流產，事後卻被發現倒臥在診所樓梯間，連手筋、腳筋都被挑斷，場面相當可怕。事後有目擊者說，當時醫師遭到3名兄弟亂砍，3人邊砍還邊喊「大哥的女人也敢動手術」，才知道原來是大哥的女人來動手術。

醫藥記者洪素卿日前在節目《震震有詞》上分享，先前有名醫生在台北開立婦產科診所，某天有位大學生模樣的女孩就診，主訴為「月經沒有來」，醫師立刻進行驗孕的流程，發現女大生懷孕了，接著如實告訴對方。

請繼續往下閱讀...

女大生聽見消息，以「還沒結婚、想出國遊學」為由，希望能動人工流產手術，醫師於是答應下來。不過，女大生動完手術，嘴唇開始發紫，接著昏迷、休克，轉診後雖然救回一命，卻也成了植物人。

▼醫生替女大生動人工流產，卻導致女大生變成植物人。（示意圖／PIXABABY）

醫院、住院、醫生。（圖／PIXABABY）

女大生的父母找上門，要求醫師賠償，但由於金額過高，雙方一直沒有談好。沒想到，才過沒多久，醫師就被發現倒臥在診所樓梯間，全身沾滿鮮血，連手筋、腳筋也被挑斷了。

經過緊急送醫，醫師小命成功保住，但手部已經受傷，影響到了行醫的能力。事後，有目擊者指出，當時有3名「兄弟」圍著醫師，拿起開山刀，就是一陣猛砍，還一邊嗆聲「大哥的女人也敢隨便動流產手術」，場面怵目驚心。

醫師受到嚴重傷害，還要面對手術意外的醫療糾紛，感到十分無奈，只能向債主說，「我現在手也這樣子了，你們如果不放過我，我連賺錢賠你們的能力都沒有，有必要這樣繼續追殺我嗎？」

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關鍵字：

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