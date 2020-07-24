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跨坐橋上賞夜景思考人生？　南警勸導久病男力阻憾事

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▲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因事爭執，選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，警方以柔性關懷方式請林男下橋，避免發生危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因事爭執，選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，警方以柔性關懷方式請林男下橋，避免發生危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因事爭執，選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，警方以柔性關懷方式請林男下橋，避免發生危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因事爭執，選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，警方以柔性關懷方式請林男下橋，避免發生危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局和順所，7月23日凌晨0時20分，接獲110通報稱安南區永安橋有中年男子疑似要跳河，還強調腳已經在橋外了！和順所長林祿迪、警員黃金鈴獲報後，立即馳赴現場，林所長以關懷勸阻該名久病男子下橋，避免一場憾事發生。

據警方調查，45歲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因事爭執，選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，但因夜色灰暗，如稍有不慎恐發生不測，警方到場後以柔性關懷方式請林男下橋，避免發生危險。

▲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因事爭執，選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，警方以柔性關懷方式請林男下橋，避免發生危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林男表示，本身因糖尿病及心臟疾病，又有高血脂等症狀，導致常請假丟了工作，再加上跟哥哥爭吵，讓他覺得很厭世，坐在橋上透過欣賞夜景吹風，思考未來的路，林男哥哥後來趕到現場，十分感謝警方的幫忙，能在生命攸關的重要關頭，即時拉住弟弟，避免其輕生，覺得相當溫暖；林男在和順所長林祿迪及警員黃金鈴關懷與勸導下，笑容展現並與哥哥誤會冰釋，後由和順所護送返家。

▲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因事爭執，選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，警方以柔性關懷方式請林男下橋，避免發生危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三分局表示，自殺不能解決難題；求助才是最好的路。呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安度難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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