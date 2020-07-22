南警忙著濟弱扶傾　警犬小虎與毒蛇對峙警示保護員警安全

▲台南市警三分局安佃所長祝岩收留1隻米克斯流浪犬「小虎」當警犬，小虎平日除對派出所駐地認真巡邏，也是全所員警的家人，傳為地方佳話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安佃所長祝岩收留1隻米克斯流浪犬「小虎」當警犬，小虎平日除對派出所駐地認真巡邏，只要有人或其他流浪動物逗留，牠會緊跟，發現來者不善會大聲狂吠示警驅離，日前發現雨傘節毒蛇，小虎除吠叫警示並與毒蛇對峙毫不退卻，直到毒蛇被捕為止，負責盡職，安佃所所有員警對牠都疼愛有加。

2年前一個下雨的晚上，台南市警三分局安佃派出所的門口來了一位訪客，一隻看起來剛出生幾個月俗稱「米克斯種」的混種流浪狗，全身被雨淋濕，躲在安佃所的門口避雨，所長祝岩看到了覺得不忍，拿了一些食物餵牠吃，該小狗填肚子後，開始跟著所長不肯離去，祝所長看著牠炯炯有神的眼睛，充滿精神與活力，彷彿看到了自己年輕時從警的雄心壯志，祝所長問牠：「你是不是想留在這裡？」，小狗不加思索地叫了一聲，祝所長心想：「相逢自是有緣，就把你留下來吧！也因為牠的虎斑顏色，所長幫牠取了名字叫「小虎」，從此，小虎成了安佃所的成員之一，同事們對小虎都疼愛有加。

小虎雖然是母犬，但是體型精實，活動力十足，觀察力敏銳，每天都會不定期在安佃所四周巡視，只要有人或其他流浪動物逗留，牠會緊跟在旁觀察，如發現來者不善，會大聲狂吠示警驅離。另外，小虎也是一名厲害的狩獵員，多次咬獲野鼠並叼回所內，日前更在派出所外發現雨傘節毒蛇，小虎不斷狂吠提醒所內員警警戒，並與毒蛇對峙直至毒蛇被員警制伏。

地方鄰里人士常笑稱，安佃地區的民風純樸，治安單純，警察人員們很少有機會破大案立大績效，倒是警犬小虎，三天兩頭就捉到動物，每當派出所員警聽到小虎的吠聲，就知道小虎又有績效了，績效堪稱全派出所第一。

2年來因為小虎，為派出所帶來不少歡樂的氣氛，紓解了警察工作的壓力，安佃所同仁因公執勤而不能回家陪伴家人的時段，小虎也成了員警們最要好的「家人」；安佃所響應政策，用愛終止毛小孩流浪，以認養代替購買的善舉，也在地方傳為佳談。

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