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社會 社會焦點 保障人權

台南模型槍店合法掩護非法　老闆把改造長短槍藏屏東表弟住處

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記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊查獲模型槍店王姓男子，除經營販賣模擬槍外，竟以合法掩護非法方式，透過林、胡等人改造槍彈後再對外販賣牟取暴利，警方深入追查，查出林嫌將一批槍械藏放在屏東林姓表弟處，經持索票前往搜索查緝，再起獲改造衝鋒槍、改造手槍、各式子彈、槍械零件及改造工具1批，依槍砲罪嫌送辦。

▲台南市刑警大隊遠征屏東，查獲林姓男子持有改造長短槍及子彈一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市刑警大隊遠征屏東，查獲林姓男子持有改造長短槍及子彈一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，因應槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正公布後，刑警大隊持續落實從「源頭管理」政策，除由偵四隊就2019年12月間查獲蘇姓男子持有改造槍彈案向上溯源，經比對轄內改造槍枝特性後發現，改造槍彈係從南區1家模型槍店所購買，進而追查出該店經營者主嫌王姓男子除經營販賣操作模擬槍外，竟以合法掩護非法方式，透過共犯林、胡姓男子等人改造槍彈後再對外販賣牟取暴利。

2020年4月初展開掃蕩，當場查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作模擬長槍9支、各式操作模擬手槍56支、彈殼、改造子彈等大批改造工具等證物並經台南地院裁定嫌犯均獲准羈押。

▲台南市刑警大隊遠征屏東，查獲林姓男子持有改造長短槍及子彈一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案復經刑大偵四隊鍥而不捨持續追查主要涉嫌人林男改造槍械流向，並經由過濾相關調查資料，查知林嫌為躲避警方追查，將改造好之槍彈一批運送至屏東表弟33歲林姓男子住家藏匿。

▲台南市刑警大隊遠征屏東，查獲林姓男子持有改造長短槍及子彈一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經該隊備卷向屏東地院聲請搜索票，7月22日上午7時2分於屏東縣屏東市三山里金城街搜索，再次查獲改造衝鋒槍1枝子彈15顆、改造手槍1枝子彈24顆、改造長槍子彈5顆、制式霰彈槍子彈158發，以及長槍槍管2支、手槍槍管5支、下槍身3組、滑套3支等大批改造工具零組件。經詢據林嫌坦承受林姓表哥委託藏匿該批槍彈，全案將林嫌依涉嫌違反槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

刑警大隊長林宏昇表示，市警局除持續強化各項攻勢勤務作為，加強檢肅不法槍彈以外，再度重申持續對已查獲之槍砲案件積極溯源刨根、深入追查，務求除惡務盡，全面掃蕩查緝不法槍枝，以消除治安隱憂，維護民眾生命財產安全。

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