涉貪交保後7天亡...建管處曾華崇「陳屍南湖大橋下」　確切死因出爐

記者邱中岳、林昱萱／台北報導

涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄的北市府建管處官員曾華崇，於23日被發現陳屍在北市南湖大橋，而他的遺體也於24日上午10時進行相驗。對此，檢察官表示，「會同法醫相驗後，其身上並沒有外傷，符合生前落水跡象。」

▲檢察官曝死因。（圖／記者邱中岳攝）

曾華崇於23日被發現陳屍在南湖大橋下，而他曾於22日中午向建管處請假，接著就獨自搭車走到河濱，在抵達南湖大橋之後，便於同日下午3時許落水輕生。另外，由於4月26日錢櫃林森店大火釀6死，台北地檢署展開一系列調查，沒想到在過程中挖出電梯安檢收賄疑雲，而曾華崇就是其中之一的涉案官員，並以20萬元交保，沒想到卻於交保後幾日傳出憾事。

▲曾華崇23日被發現陳屍南湖大橋。（圖／記者劉昌松攝）

對此，曾的家屬於24日上午憤怒地向媒體提及，「他有很多冤屈」而檢察官相驗之後也提到，「會同法醫相驗後，確認死者身分確實為曾華崇，而他的身上也沒有外傷，符合生前落水跡象，排除他殺嫌疑，目前已將遺體發還給家屬，由他們處理好後事，而家屬也希望媒體可以給予家屬空間，讓他們好好把後事辦完。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

快訊／板橋華江公園1男「胸口插著水果刀」倒臥血泊慘死 路過民眾嚇壞

按摩到一半...辣妹嬌問「要不要做保三」下秒直白diss：你沒女友，難免有需求

深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到 歪頭「巨物掉出」猛盯著看