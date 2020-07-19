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深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看

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記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中警察局長楊源明18日到轄內各舞廳、夜店、酒店進行臨檢，並規劃強勢掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動。不過，值得一提的是，到某間酒店臨檢時，不少身材火辣的酒店小姐，看到警犬時，似乎感到非常好奇，好幾次都偏頭過去想看清楚警犬的模樣。

▲深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看林。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方加強臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

台中市警察局長楊源明親自帶隊於第六分局轄區執行本次全國性擴大臨檢，並表示各分局已針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，規劃強勢掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，只要有人心存僥倖，從事不法，定會給予迎頭痛擊。

▲深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看林。（圖／記者李忠憲翻攝）

此外，警方到達酒店之後，逐一檢查在場人員身分，而一旁的黑色警犬則盡責的在包廂內嗅聞，尋找包廂內是否有不法物品，但或許是因為警犬認真工作的模樣太過可愛，不少酒店妹忍不住雙眼直直盯著警犬看。

▲深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看林。（圖／記者李忠憲翻攝）

此外，楊源明也強調，已規劃「安城專案」積極掃蕩，獲得良好成果，將持續辦理，另針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，一定強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並嚴正告誡業者要做好自主管理，並強化聚眾滋事預防措施，若無法有效配合約制，警方將結合市府相關局、處的力量採行聯合稽查等政干預手段及第三方警政作為，從嚴從重裁處，直到關門歇業為止。

▲深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看林。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看林。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看林。（圖／記者李忠憲翻攝）

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