快訊／板橋華江公園1男「胸口插著水果刀」倒臥血泊慘死　路過民眾嚇壞

▲新北市板橋區華江公園有民眾發現，一名男子胸口插刀倒臥血泊之中。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者林昱萱／新北報導

新北市板橋區華江公園內24日上午5時許，發生一起事件，事發當時一名男子被發現倒臥在地，且胸口前還插著一把水果刀。對此，警方獲報後趕往現場發現，該名男子已經明顯死亡，而一旁的石椅上則發現他的存摺、水果刀鞘，至於詳細事故發生原因，仍有待進一步釐清。

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