按摩到一半...辣妹嬌問「要不要做保三」下秒直白diss：你沒女友，難免有需求

▲阿傑被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）媒介女子「花花」（化名）為不特定男客，以每次90分鐘、1800元的價格，進行半套服務。對此，桃園地院審理後，依犯圖利媒介猥褻罪，判處阿傑6月徒刑，如易科罰金得以1千元折算一日。

判決指出，阿傑是一間生活館的負責人，但他卻基於意圖使女子與他人為猥褻之行為，而媒介以營利之犯意，讓花花以90分鐘1800元的價格與不特定男客從事半套性交易，自己則從中收取900元傭金。對此，詭異的營業方式引起警方懷疑，因此喬裝成男客到該生活館。

經阿傑引領至包廂後，起初花花只是正常按摩，但在按摩途中，卻突然用手撫摸警察生殖器，並說，「你等一下要不要做保三」、「做完順便幫你弄出來叫做保三」、「幫你解決掉就是了，就是所謂的打手槍」、「只是時間錢而已啦，1個半小時90分鐘1800 」、「打手槍只有在油壓時間而已啦，阿幫你弄出來，你沒有老婆嘛，也沒有女朋友啊，難免有這個需要啊」。

等到花花準備開始進行性交易時，警察則立即表明身分。對此，阿傑辯稱，自己有告訴花花不可以做性交易，對於對方幫男客打手槍一事毫不知情，不過法官勘驗證據後不採信其說詞，依法判他6月徒刑，得易科罰金。

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