熱湯喝3天裡面發現完整蝙蝠　他全家嚇壞：有頭有耳還有翅膀！

▲男子喝了3天才發現湯裡有蝙蝠。（圖／翻攝自《湖北經視》）

記者李振慧／綜合報導

湖北武漢近來有市民買了一罐肚片湯與家人喝，然而喝了3天發現裡面竟然有一隻完整蝙蝠，蝙蝠的頭、耳朵、身體，甚至翅膀通通都有，嚇得他立即和全家人前去醫院做核酸檢測，而賣湯的老闆也對於產品為何會有蝙蝠也感到匪夷所思。

《湖北經視》報導，陳姓男子表示，奶奶10日在家附近的雞湯館買了一罐肚片湯回家，原本只有爸爸在喝，後來其他家人也會陸續舀湯來喝，沒想到某天他熱湯時，意外在裡面發現一個黑色物體，不但有頭有身體還有翅膀，竟然是一隻完整蝙蝠。

陳男把湯帶回店家詢問，老闆告知自己只是分銷商，湯品是從新洲汪集湯食生產商處進貨，嚇得他們全家趕緊前去醫院進行核酸檢測，幸好最後結果為陰性。生產商老闆表示，肚片湯一般要熬煮3、4個小時，如果是生產時飛入蝙蝠早就煮爛了，懷疑有可能是顧客食用時把湯放在外面，才會導致蝙蝠飛進去。

陳男母親反駁，「每次吃完都用袋子封好，封口放進冰箱，不可能蝙蝠自己飛進去」。新洲汪集市場監管所的工作人員表示，生產商在地經營多年，每年度的檢查也都沒問題，接到消息後第一時間已檢查店內衛生與生產環節，目前還在調查出現蝙蝠的原因。

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