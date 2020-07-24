　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

熱湯喝3天裡面發現完整蝙蝠　他全家嚇壞：有頭有耳還有翅膀！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

熱湯喝3天裡面發現完整蝙蝠　他全家嚇壞：有頭有耳還有翅膀！（圖／翻攝自《湖北經視》）

▲男子喝了3天才發現湯裡有蝙蝠。（圖／翻攝自《湖北經視》）

記者李振慧／綜合報導

湖北武漢近來有市民買了一罐肚片湯與家人喝，然而喝了3天發現裡面竟然有一隻完整蝙蝠，蝙蝠的頭、耳朵、身體，甚至翅膀通通都有，嚇得他立即和全家人前去醫院做核酸檢測，而賣湯的老闆也對於產品為何會有蝙蝠也感到匪夷所思。

《湖北經視》報導，陳姓男子表示，奶奶10日在家附近的雞湯館買了一罐肚片湯回家，原本只有爸爸在喝，後來其他家人也會陸續舀湯來喝，沒想到某天他熱湯時，意外在裡面發現一個黑色物體，不但有頭有身體還有翅膀，竟然是一隻完整蝙蝠。

陳男把湯帶回店家詢問，老闆告知自己只是分銷商，湯品是從新洲汪集湯食生產商處進貨，嚇得他們全家趕緊前去醫院進行核酸檢測，幸好最後結果為陰性。生產商老闆表示，肚片湯一般要熬煮3、4個小時，如果是生產時飛入蝙蝠早就煮爛了，懷疑有可能是顧客食用時把湯放在外面，才會導致蝙蝠飛進去。

陳男母親反駁，「每次吃完都用袋子封好，封口放進冰箱，不可能蝙蝠自己飛進去」。新洲汪集市場監管所的工作人員表示，生產商在地經營多年，每年度的檢查也都沒問題，接到消息後第一時間已檢查店內衛生與生產環節，目前還在調查出現蝙蝠的原因。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
開車來回輾狗！小黑掙扎再被踹一腳慘死…冷血男抓到了
裴琳落淚認悲慘身世：不是親生的…吸麻落魄求當檳榔西施
獨／美駐成都領館突關閉　大批武警進駐！現場狀況曝光
恐怖！士官酒駕載妹撞小黃　白色BMW飛空「炸出大火球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

腹中不斷抽出「超粗黑毛髮」　長達2公尺嚇壞醫生：執業38年也沒看過

9歲女童狂吐...檢查發現胃被「頭髮」塞爆　醫：15小時才清完

爸媽在房間睡覺！　3歲哥偷跑到泳池...害11個月大男嬰溺水身亡

粉紅包掉進鱷魚池　猛媽帶年幼兒闖入池邊...被10幾條鱷魚包圍！

跨年和陌生男接吻染病毒　正妹臉冒恐怖紅斑...醫生殘酷告知：無法治癒！

戴超逼真人皮面具到處行竊！　3男傻傻變臉「衣服沒換」被捕

關閉美國駐成都領事館！　新華社：美國歇斯底里「中國被逼的」

香港單日疫情再創新高！增118人確診「111例本土」1人死亡

熱湯喝3天裡面發現完整蝙蝠　他全家嚇壞：有頭有耳還有翅膀！

獨／美駐成都領館突施交管　大批武警進駐...網友號召：目送離開

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

關閉美國駐成都領事館！　新華社：美國歇斯底里「中國被逼的」

香港單日疫情再創新高！增118人確診「111例本土」1人死亡

熱湯喝3天裡面發現完整蝙蝠　他全家嚇壞：有頭有耳還有翅膀！

獨／美駐成都領館突施交管　大批武警進駐...網友號召：目送離開

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

9歲女童狂吐...檢查發現胃被「頭髮」塞爆　醫：15小時才清完

快訊／報復美方！　中國宣布關閉美國駐成都領事館　停止一切運作

遼寧大連進入「戰時狀態」！兩社區升級為中風險地區　對19萬人篩檢

中美關係緊張　解放軍大範圍封海「強火力」實彈軍演！　

不理閉門令「還在照常運作」！中國駐休士頓總領事：看看那天會發生什麼

IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉⋯網友：難怪不會胖

載妻洗腎途中「自撞電線桿」！妻全身骨折卡車內　送醫搶救不治亡

桃園男三度偷拿警出入簿投訴員警失職　監視器證實自導自演下場慘…

茵茵發出呻吟、嬌嗔求饒　徐乃麟下不了手爽喊「好舒服！」

駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：會有應對措施

高爾夫球場驚見激戰55秒！網見「雙蛇交纏」羞：快有兒子了

LIVE／「新增3確診」累計458例　指揮中心14:00最新說明

9歲貧女出門摘梨給爸媽　1小時後...遭套麻袋「半身埋土裡慘死」

男自宅種大麻遭南打破獲！　無前科男：我吸大麻剛好裡面有種子啊！

國民黨吉安鄉黨部降旗吹熄燈號　近日打包月底遷新址

大陸熱門新聞

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

快訊／報復美方！　中國宣布關閉美國駐成都領事館

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

獨／美駐成都領館突施交管 大批武警進駐...網友號召：目送離開

出差被灌醉！清純妹隔天慘了

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

新人必須聚餐！22歲妹遭大手摸奶

長江3號洪水正形成！三峽大壩壓力Up

女消失18天！鄰爆「化糞池」找到遺體

日方抗議中方在釣魚台海域巡航！陸外交部回應

腹中抽出超粗黑毛髮　長達2公尺

愛滋男賣場裸體試穿女生內褲：要去傳播菜花！

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

陸駐休士頓總領事不理閉門令：看看那天會發生什麼

更多熱門

相關新聞

美中外交衝突升高的下一步？

美中外交衝突升高的下一步？

美國川普（Donald Trump）政府無預警要求中共當局，在3日內（美國時間7月24日下午）關閉後者在德州休士頓的總領事館，館內人員也同樣要在3日內撤離。這可說是雙方自1979年1月建立外交關係後，外交狀況最糟的時刻。

胡錫進預告中方今日反擊美國！

胡錫進預告中方今日反擊美國！

腹中抽出超粗黑毛髮　長達2公尺

腹中抽出超粗黑毛髮　長達2公尺

胡錫進：中國更可能拿美駐武漢以外的領館開刀

胡錫進：中國更可能拿美駐武漢以外的領館開刀

美國斥資19.5億　向輝瑞1億劑疫苗

美國斥資19.5億　向輝瑞1億劑疫苗

關鍵字：

蝙蝠熱湯湖北武漢

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面