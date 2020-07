預告中方今日反擊美國！　胡錫進：一間美國領事館將被關閉

▲美國要求中國駐休士頓總領事館在3天之內關閉。(圖/路透社)

記者鄭思楠/綜合報導

美國破天荒要求中國駐休士頓總領事館在3天之內關閉,中國外交部也揚言會採取必要手段反制,令美中緊張關係急速升溫。對此,陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進最新於Twitter發文預告,中國將在北京時間星期五宣佈對策,將要求一間美國駐中國領事館關閉。不過,他並未提及確實地點。

胡錫進在貼文表示,中國是被迫採取這種對等措施,否則將會有嚴重後果。此前,中國外交部在週三(22日)和週四(23日)一連兩日就事件怒斥,美國嚴重違反國際法和國際關係基本準則,嚴重違反中美領事條約有關規定,嚴重破壞中美關係,「這是在拆中美兩國人民友好的橋樑。」

胡錫進23日就曾表示,《路透社》22日報導稱「中國正在考慮關閉美國駐武漢總領館」,消息似乎有引導中方這樣做之嫌;中國更可能拿美國駐武漢之外的其他領館開刀,讓美國「感到痛」,「就外交部的表態來看,中國一定是要報復,這會讓美國的各駐中國領館都踏實不了。」

胡錫進認為,中方一旦要做這種報復,極有可能跳出美方的「預設戰場」,在一個讓美方感到更痛的地方下手,出其不意。他又提到,中國在美國加上休士頓的一共有5個總領館,美國在中國加上香港的則有6個,而且它在香港的總領館至少有一千幾百人,「明擺著就是個情報中心,中國反制的方法實際上挺多的,比如一旦對它的港澳總領館下手,即使不關閉它,把它的人數砍掉一大半,只給它留一兩百人,也會讓華盛頓疼得不得了。」

