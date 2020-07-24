預告中方今日反擊美國！　胡錫進：一間美國領事館將被關閉

▲美國要求中國駐休士頓總領事館在3天之內關閉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國破天荒要求中國駐休士頓總領事館在3天之內關閉，中國外交部也揚言會採取必要手段反制，令美中緊張關係急速升溫。對此，陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進最新於Twitter發文預告，中國將在北京時間星期五宣佈對策，將要求一間美國駐中國領事館關閉。不過，他並未提及確實地點。

胡錫進在貼文表示，中國是被迫採取這種對等措施，否則將會有嚴重後果。此前，中國外交部在週三（22日）和週四（23日）一連兩日就事件怒斥，美國嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係，「這是在拆中美兩國人民友好的橋樑。」

胡錫進23日就曾表示，《路透社》22日報導稱「中國正在考慮關閉美國駐武漢總領館」，消息似乎有引導中方這樣做之嫌；中國更可能拿美國駐武漢之外的其他領館開刀，讓美國「感到痛」，「就外交部的表態來看，中國一定是要報復，這會讓美國的各駐中國領館都踏實不了。」

胡錫進認為，中方一旦要做這種報復，極有可能跳出美方的「預設戰場」，在一個讓美方感到更痛的地方下手，出其不意。他又提到，中國在美國加上休士頓的一共有5個總領館，美國在中國加上香港的則有6個，而且它在香港的總領館至少有一千幾百人，「明擺著就是個情報中心，中國反制的方法實際上挺多的，比如一旦對它的港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只給它留一兩百人，也會讓華盛頓疼得不得了。」

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