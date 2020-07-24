傳共機23日深夜至凌晨接連擾台　空軍回應了

▲傳共機23日晚間及24日上午接連闖入台灣西南海域，遭空軍廣播強勢驅離。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

中共軍機今年已多次擾台，外傳共機23日晚間及24日上午接連闖入台灣西南海域，遭空軍廣播強勢驅離，更有民眾發文指聽聞中南部各基地軍機夜半升空監控的聲響，氣氛相當不尋常。對此，空軍未證實相關訊息，僅表示關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

根據媒體報導，中共戰機23日晚間及24日上午接連闖入台灣西南空域，遭空軍強勢廣播驅離。有軍事迷指稱，共機繼23日晚間7時侵擾後，24日凌晨1時多又侵犯台灣的防空識別區，遭空軍廣播及戰機升空驅離。有不少網友也在這個時段紛紛發文指出，中南部甚至花蓮各基地附近，都可聽聞半夜軍機起降的巨大聲音。

對此，空軍司令部並未證實相關訊息，僅表示關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

空軍強調，國軍對於台灣周邊海、空域狀況均能全程掌握並適切應處，目前狀況均正常。

根據國防部對外發布或證實的訊息，共機今年已20度現蹤台灣鄰近空域，分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日的殲11、空警500、轟6等；2月10日的轟6等；2月28日的轟6等；3月16日的空警500、殲11等；4月10日的轟6、空警500、殲11等；5月9日的運8等。

今年6月以來則分別為，6月9日的蘇愷30等；6月12日的運8等；6月16日的殲10等；6月17日的運8及殲10等；6月18日的殲10、殲11等；6月19日的殲10等；6月21日的殲10等；6月22日的轟6、殲10等；6月26日；6月28日的轟6等。

此外，自7月以來也有3次，但國防部均無公布機型及架次。

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