　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳共機23日深夜至凌晨接連擾台　空軍回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲傳共機23日晚間及24日上午接連闖入台灣西南海域，遭空軍廣播強勢驅離。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

中共軍機今年已多次擾台，外傳共機23日晚間及24日上午接連闖入台灣西南海域，遭空軍廣播強勢驅離，更有民眾發文指聽聞中南部各基地軍機夜半升空監控的聲響，氣氛相當不尋常。對此，空軍未證實相關訊息，僅表示關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

根據媒體報導，中共戰機23日晚間及24日上午接連闖入台灣西南空域，遭空軍強勢廣播驅離。有軍事迷指稱，共機繼23日晚間7時侵擾後，24日凌晨1時多又侵犯台灣的防空識別區，遭空軍廣播及戰機升空驅離。有不少網友也在這個時段紛紛發文指出，中南部甚至花蓮各基地附近，都可聽聞半夜軍機起降的巨大聲音。

對此，空軍司令部並未證實相關訊息，僅表示關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

空軍強調，國軍對於台灣周邊海、空域狀況均能全程掌握並適切應處，目前狀況均正常。

根據國防部對外發布或證實的訊息，共機今年已20度現蹤台灣鄰近空域，分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日的殲11、空警500、轟6等；2月10日的轟6等；2月28日的轟6等；3月16日的空警500、殲11等；4月10日的轟6、空警500、殲11等；5月9日的運8等。

今年6月以來則分別為，6月9日的蘇愷30等；6月12日的運8等；6月16日的殲10等；6月17日的運8及殲10等；6月18日的殲10、殲11等；6月19日的殲10等；6月21日的殲10等；6月22日的轟6、殲10等；6月26日；6月28日的轟6等。

此外，自7月以來也有3次，但國防部均無公布機型及架次。

其他人也看了這些...

錢櫃大火燒出安檢「太上皇」！北市建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下
曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人　同仁下午驚聞死訊在辦公室大叫
上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻子「3封簡訊」喚不回先生

更多熱門新聞...

曾華崇電梯索賄陳屍橋下　北市府表達遺憾哀悼：他承受極大壓力
柯文哲慰問曾華崇家屬：媒體過度捕風捉影、真相待司法調查
曾華崇筆記本「寫下輕生念頭」　建管處上司哽咽：他是老實人

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
中科院淪毒窟！技術員「宿舍內種大麻」　管理員破門發現11株
論文網第2名「樓鳳碩士」105頁深度老司機！真實職業超反差
新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台
快訊／板橋華江公園1男「胸插水果刀」　倒臥血泊慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫論文掛第一作者挨批「權力傲慢」　陳其邁：我是最主要負責人

李眉蓁抄襲風暴影響選情！謝龍介曝「民情」：坦然面對，高雄人會接受

雲端最前線／誰說三倍券沒效？商家營業額平均成長3成

李眉蓁「8年前碩班舊照」曝光！　所長、老師開心切蛋糕為她慶生

「李眉蓁要誠懇虛心道歉」　侯友宜：無法接受論文抄襲

「先把事情做完」 柯文哲：撫卹曾華崇家屬　關懷「涉案人士」

傳共機23日深夜至凌晨接連擾台　空軍回應了

李眉蓁碩論抄襲風暴　陳其邁點名江啟臣、指導教授林德昌出面說明

快訊／國民黨反咬綠營7人「學位大問題」：1450快質疑蘇嘉全﹑陳建仁、郭國文

誰咬出論文抄襲風暴？趙少康推測「國民黨的」　李眉蓁團隊回應了：盼團結

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

防疫論文掛第一作者挨批「權力傲慢」　陳其邁：我是最主要負責人

李眉蓁抄襲風暴影響選情！謝龍介曝「民情」：坦然面對，高雄人會接受

雲端最前線／誰說三倍券沒效？商家營業額平均成長3成

李眉蓁「8年前碩班舊照」曝光！　所長、老師開心切蛋糕為她慶生

「李眉蓁要誠懇虛心道歉」　侯友宜：無法接受論文抄襲

「先把事情做完」 柯文哲：撫卹曾華崇家屬　關懷「涉案人士」

傳共機23日深夜至凌晨接連擾台　空軍回應了

李眉蓁碩論抄襲風暴　陳其邁點名江啟臣、指導教授林德昌出面說明

快訊／國民黨反咬綠營7人「學位大問題」：1450快質疑蘇嘉全﹑陳建仁、郭國文

誰咬出論文抄襲風暴？趙少康推測「國民黨的」　李眉蓁團隊回應了：盼團結

暴雨漲潮「滅頂」釜山！地下道車輛遭沖走4人溺斃...地鐵站慘被灌大水

56片鋼骨花瓣組成2022年亞洲運動會館場　近1.2萬坪還設小型網球場

高度近視進入高峰期　醫師提醒應定期定點就診及早治療

林依晨剪學生頭見粉絲　主演電影等6年…她霸氣「環台包場」！

黃奎博／美中外交衝突升高的下一步？

玉女驚變遊戲黑洞？蘇慧倫嗨唱五月天定情曲！金獎推手瀚草影視獨家開箱

倩碧水磁場5折只要999元！韓星Irene靠它養出最美第一神顏

10:38破紀錄！台北連續17天「飆破36度」　創下歷史最長高溫天數

超邪惡蛋黃流出！激推三間台北爆好吃咖哩　日本抹茶咖哩超吸睛

睽違693天！「二刀流」大谷翔平27日登板先發　

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

政治熱門新聞

李眉蓁指導教授身分曝！論文放水有深意

李眉蓁抄論文！竟是國民黨爆的料

羅文嘉一關鍵籲：民進黨遲早出事

共機夜間擾台　國軍2度廣播驅離

論文案讓韓重新起飛？吳子嘉：這麼做一定選上

吳佩蓉臉書曝光「踢爆李眉蓁論文抄襲」鐵證

涉貪官員曾華崇陳屍橋下　北市府回應

江啟臣致電李眉蓁　力勸公開道歉放棄學位

李眉蓁自行放棄學位　中山大學回應了

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人

曾華崇筆記本寫下輕生念頭

吹哨者嗆李眉蓁「學歷詐騙14年」應辭議員　中選會回應了！

假學位連環爆！國民黨反咬綠營7人「大問題」

更多熱門

相關新聞

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

陸軍特戰指揮部一位郭姓女兵在私人社群分享的火辣照，遭人竄改在網路上瘋傳，而她的抖音帳號也被翻出，火辣身材一覽無遺，俏皮在鏡頭前玩「伏地挺身」闖關遊戲露出傲人上圍，吸引不少網友觀看。

特戰女兵辣照外流　國防部回應了

特戰女兵辣照外流　國防部回應了

前空軍副司令點名「三外島」恐爆低度衝突

前空軍副司令點名「三外島」恐爆低度衝突

吳斯懷列5點質疑「愛國者三型延壽案」

吳斯懷列5點質疑「愛國者三型延壽案」

前國安局長談兩岸　生存才是硬道理

前國安局長談兩岸　生存才是硬道理

關鍵字：

共機空軍國防部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

專家曝「富人從不買彩券」3理由

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面