柯文哲慰問曾華崇家屬：媒體過度捕風捉影、真相待司法調查

▲柯文哲回應曾華崇輕生案。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店6死悲劇連帶掀起台北市政府官員收賄疑雲，北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄，而曾華崇20日以60萬元交保，不過今卻在南湖大橋發現浮屍，死者正是曾華崇。台北市長柯文哲23日晚間前往第一殯儀館說明。

柯文哲晚間先去生命禮儀會館慰問家屬，接著前往第一殯儀館受訪，柯文哲表示，昨天晚上家屬就找不到人了，建管處同仁也有去幫忙找，但是到了今天就知道這件事情，「作為市府同仁，還是要表達哀悼，所以來慰問家屬」；到底事情真相，應該還是等司法調查結果。

柯文哲批評，「但這幾天有些媒體過度捕風捉影，連什麼總統府、立法院的電梯，這些跟他是沒有關係的啦」，相關細節建管處資料整理好了，明天早上或下午，會對外清楚說明，家屬也表達說，希望媒體不要干擾，先靜一下。

建管處使用科科長李彧表示，昨天近中午時，曾華崇說要下午去找律師，中午時就離開了，下午因為不在，他離開之後家屬在找他，聯絡不上，所以家屬到晚上時就開始擔心，今天一大早曾太太就有到建管處裡面去，兒子則有報警協尋，建管處也啟動市府資源協尋。

李彧說，他的東西都放在辦公室裡面沒有帶走，後來家屬把他私人東西從辦公室帶回去，今天中午時發現在筆記本裡面有寫說，李彧一度哽咽無言法語，「他就是有輕生的念頭」，覺得事情不太妙，三點的時候確定（死者）是曾華崇。

李彧強調，「我們曾華崇先生是一個老實人，真的是老實人，在整個事情上，他的耳朵不太好，他比較內向木訥，不太會表達自己的感情，今天這樣子做，其實是真的是壓力很大，我們在過程中一直跟他談，當然有發生了事情要去面對，他其實表現出來是平和的」。

李彧提到，家屬對於媒體的不實報導有非常強烈的反感，他們認為媒體不實報導讓他們失去心愛的人，「這件事情上我也誠懇的請各位媒體，這件事情發生時，不要去打擾他們家屬」，也要再次澄清，之前發生的有一些媒體有報總統府或者是立法院等事情，其實這些都經過澄清，並不是曾華崇檢查的問題。

李彧指出，而是當時在保養時的機械零件，零件通知要保養、要更換，後來電梯廠商去保養更換了以後，檢查當然會通過，所以跟曾華崇從事的專案沒有關係，建管處一定在這邊要再次澄清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

其他人也看了這些...

►錢櫃大火燒出安檢「太上皇」！北市建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

►曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人 同仁下午驚聞死訊在辦公室大叫

►上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻子「3封簡訊」喚不回先生

更多熱門新聞...

►曾華崇電梯索賄陳屍橋下 北市府表達遺憾哀悼：他承受極大壓力

►曾華崇筆記本「寫下輕生念頭」 建管處上司哽咽：他是老實人

►振興一下我們的美麗