特戰女兵「辣照外流」被改成長輩圖　國防部回應了

▲國防部發言人史順文回應女兵外流照事件。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林彥臣／綜合報導

陸軍特戰指揮部一位郭姓女兵放在私人IG上的內衣辣照，疑似遭到他人外流並且改成長輩圖在各大網路社團上瘋傳，但是她本人並不知情。外界一度傳出軍方將懲處這名女兵，對此國防部指出，照片是入伍前拍的，沒有資安疑慮，也不影響軍譽，不會懲處的問題。

▲女兵辣照疑似遭人外流改圖，在各大網路社團瘋傳。（圖／翻攝自東森新聞）



根據《東森新聞》報導，國防部發言人史順文回應，「這些照片據我們了解，是在入營之前拍攝，放在個人的IG上面，疑似是被盜用流傳出去，由於這些照片並不是在營區之內拍攝，如果沒有資訊安全的問題，並不會因為這些照片被處分。」

根據《民視新聞》報導，民進黨立委何志偉表示，「長得漂亮、身材健美真的不是錯，那我覺得特戰部隊也意外找到自己最佳代言人，好多年輕人說我要當兵了，為什麼不運用這個機會，反而要懲罰她呢，情理法全部說不過去。」

▲立委何志偉也表示，懲處女兵情理法都說不過去。（圖／記者林敬旻攝）



網友對這起事件也表示，「為什麼這個要處罰啊？」、「懲處三小，又不是她的錯」、「為何要處罰？身體自主權呢？」、「要懲處也是懲處做成早安圖的，懲處女兵幹嘛」、「處罰受害人？」、「奇怪了，當兵為啥不能私底下喜歡拍這個？又不影響專業」。

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