花蓮空軍基地開放參觀喊卡！軍事迷傻眼　灌爆官網怒喊：車票飯店都訂好

▲空軍建軍百年花蓮空軍基地開放參觀活動，因擔心新冠疫情臨時喊停。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年是空軍建軍百年，原訂8月15日將在花蓮空軍基地舉行「國防知性之旅-營區開放」，但國防部評估，國內外新冠肺炎疫情仍在管制中，營區開放將吸引上萬人潮，擔心引來群聚感染風險，軍方因此決定取消。消息傳出後，令期待已久的許多軍事迷儍眼，留言灌爆空軍官方臉書粉絲頁。

依往例，國軍每年不定時會對外開放陸海空國軍軍營，讓民眾能近距離了解台灣國防力量。國防部公布2020年度陸海空軍營開放日，第一場就是於8月15日在花蓮空軍軍營登場，配合抗戰勝利75周年暨八一四空戰勝利紀念日對外開放，令許多民眾尤其是軍事迷們高度期待，不過受到國際疫情影響，國防部最終還是決定喊停。

▲▼依往例，國軍每年不定時會對外開放陸海空國軍軍營，都吸引相當多民眾及軍事迷近距離了解國防力量。

空軍昨晚也透過官方臉書粉專貼文宣布，原訂今年8月15日（星期六），在花蓮基地舉辦之「全民國防營區開放」活動，因全球疫情仍屬嚴峻，沒有完全趨緩，且國內疫情風險亦尚未完全解除；營區開放動輒數萬人蜂擁而至，為避免群聚風險，肇致防疫破口，引發民眾疑慮與恐慌，在多方評估及專業考量下，此場次活動正式宣告取消，籲請國人諒解。

消息宣布後，瞬時引起網友討論，留言灌爆空軍官方臉書粉絲頁，紛紛表示，國防部若以疫情為由取消，早早就應該公布，而不是前一天新聞公布彩繪機為開放練習，隔一天突然取消。

據了解，許多民眾尤其是軍事迷都對今年唯一一場空軍基地開放非常期待，早早訂好車票、飯店，如果因為疫情考量，早應該在疫情高峰的三月四月就應果斷取消。

不過也有部分網友理解國防部的決定表示「可以理解，覺得可惜但支持空軍」。

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