　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

花蓮空軍基地開放參觀喊卡！軍事迷傻眼　灌爆官網怒喊：車票飯店都訂好

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲空軍建軍百年花蓮空軍基地開放參觀活動，因擔心新冠疫情臨時喊停。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

空軍建軍百年花蓮空軍基地開放參觀活動，因擔心新冠疫情臨時喊停。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年是空軍建軍百年，原訂8月15日將在花蓮空軍基地舉行「國防知性之旅-營區開放」，但國防部評估，國內外新冠肺炎疫情仍在管制中，營區開放將吸引上萬人潮，擔心引來群聚感染風險，軍方因此決定取消。消息傳出後，令期待已久的許多軍事迷儍眼，留言灌爆空軍官方臉書粉絲頁。

依往例，國軍每年不定時會對外開放陸海空國軍軍營，讓民眾能近距離了解台灣國防力量。國防部公布2020年度陸海空軍營開放日，第一場就是於8月15日在花蓮空軍軍營登場，配合抗戰勝利75周年暨八一四空戰勝利紀念日對外開放，令許多民眾尤其是軍事迷們高度期待，不過受到國際疫情影響，國防部最終還是決定喊停。

▲空軍建軍百年花蓮空軍基地開放參觀活動，因擔心新冠疫情臨時喊停。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲▼依往例，國軍每年不定時會對外開放陸海空國軍軍營，都吸引相當多民眾及軍事迷近距離了解國防力量。

空軍昨晚也透過官方臉書粉專貼文宣布，原訂今年8月15日（星期六），在花蓮基地舉辦之「全民國防營區開放」活動，因全球疫情仍屬嚴峻，沒有完全趨緩，且國內疫情風險亦尚未完全解除；營區開放動輒數萬人蜂擁而至，為避免群聚風險，肇致防疫破口，引發民眾疑慮與恐慌，在多方評估及專業考量下，此場次活動正式宣告取消，籲請國人諒解。

▲空軍建軍百年花蓮空軍基地開放參觀活動，因擔心新冠疫情臨時喊停。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

消息宣布後，瞬時引起網友討論，留言灌爆空軍官方臉書粉絲頁，紛紛表示，國防部若以疫情為由取消，早早就應該公布，而不是前一天新聞公布彩繪機為開放練習，隔一天突然取消。

據了解，許多民眾尤其是軍事迷都對今年唯一一場空軍基地開放非常期待，早早訂好車票、飯店，如果因為疫情考量，早應該在疫情高峰的三月四月就應果斷取消。

不過也有部分網友理解國防部的決定表示「可以理解，覺得可惜但支持空軍」。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
開車來回輾狗！小黑掙扎再被踹一腳慘死…冷血男抓到了
裴琳落淚認悲慘身世：不是親生的…吸麻落魄求當檳榔西施
獨／美駐成都領館突關閉　大批武警進駐！現場狀況曝光
恐怖！士官酒駕載妹撞小黃　白色BMW飛空「炸出大火球」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

花蓮空軍基地開放參觀喊卡！軍事迷傻眼　灌爆官網怒喊：車票飯店都訂好

軍備競賽再升級！　美、英怒批俄羅斯測試「反衛星」太空武器

譚兵讀武／印度也有強國夢！　霸權DNA催生「大印度聯邦」計畫併小國抗大國

快訊／美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

演習誤擊2,600米外隊友！美軍M1A2一砲打中另一輛坦克　血跡遍布車內

印度派出「巴拉特」無人機　擴大中印邊境軍演

美C17運輸機飛香港停留2hrs…外界疑「撤走物資」　美方回應了！

美驅逐艦升級　可反制中俄反艦飛彈

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上「取代人類」　因為人類會自救

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

花蓮空軍基地開放參觀喊卡！軍事迷傻眼　灌爆官網怒喊：車票飯店都訂好

軍備競賽再升級！　美、英怒批俄羅斯測試「反衛星」太空武器

譚兵讀武／印度也有強國夢！　霸權DNA催生「大印度聯邦」計畫併小國抗大國

快訊／美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

演習誤擊2,600米外隊友！美軍M1A2一砲打中另一輛坦克　血跡遍布車內

印度派出「巴拉特」無人機　擴大中印邊境軍演

美C17運輸機飛香港停留2hrs…外界疑「撤走物資」　美方回應了！

美驅逐艦升級　可反制中俄反艦飛彈

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上「取代人類」　因為人類會自救

百年瑞春醬油捐百萬元　西螺福興宮太平媽祖整建添經費

IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉⋯網友：難怪不會胖

載妻洗腎途中「自撞電線桿」！妻全身骨折卡車內　送醫搶救不治亡

桃園男三度偷拿警出入簿投訴員警失職　監視器證實自導自演下場慘…

茵茵發出呻吟、嬌嗔求饒　徐乃麟下不了手爽喊「好舒服！」

駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：會有應對措施

高爾夫球場驚見激戰55秒！網見「雙蛇交纏」羞：快有兒子了

LIVE／「新增3確診」累計458例　指揮中心14:00最新說明

9歲貧女出門摘梨給爸媽　1小時後...遭套麻袋「半身埋土裡慘死」

男自宅種大麻遭南打破獲！　無前科男：我吸大麻剛好裡面有種子啊！

軍武熱門新聞

美參院通過國防授權法　支持台灣參與環太軍演

美軍M1A2演習一砲打中另一輛坦克　血跡遍布車內

美運輸機飛港　外界疑「撤走物資」

印度派出巴拉特無人機　擴大邊境軍演

前國安局長談兩岸　生存才是硬道理

譚兵讀武／印度也有強國夢

美、英批俄測試「反衛星」太空武器

美驅逐艦升級　可反制中俄反艦飛彈

伊朗軍事設施傳多起爆炸案

前空軍副司令點名「三外島」恐爆低度衝突

林郁方：中共「飛彈」攻台沒人擋得住

本月第3艘　美艦甘迺迪號航母爆起火意外

美國最貴驅逐艦「朱瓦特號」！

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上取代人類

更多熱門

相關新聞

放寬外籍入境　恐嚴重打擊經濟

放寬外籍入境　恐嚴重打擊經濟

真心不了解現在的時空背景下，台灣有什麼本錢放寬外籍人士入境？國際疫情有緩和嗎？沒有！安全有效的疫苗出現了嗎！沒有！現在多數國人仍堅守嚴格的個人防護措施（戴口罩、勤洗手）嗎？沒有！雖然維持14天的居家檢疫措施，卻增加了醫護人員的負擔和傳播病毒的風險

傳共機深夜接連擾台　空軍回應了

傳共機深夜接連擾台　空軍回應了

中租上半年賺78億創歷年同期新高

中租上半年賺78億創歷年同期新高

陸生小明開放　陸委會：沒有政治考量

陸生小明開放　陸委會：沒有政治考量

澳洲疫情嚴峻「支出暴增」　創下二戰以來超慘赤字

澳洲疫情嚴峻「支出暴增」　創下二戰以來超慘赤字

關鍵字：

疫情空軍建軍百年基地開放喊卡軍事迷傻眼參觀

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面